En medio del debate por la situación financiera de los municipios bonaerenses, el diputado provincial de Unión por la Patria y exintendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, defendió la necesidad de brindar asistencia económica a las comunas y cuestionó a la oposición por impedir el avance de un proyecto destinado a otorgar mayor disponibilidad de fondos.

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Las declaraciones se dieron durante la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense en la que fracasó una iniciativa impulsada por el oficialismo para modificar el esquema de distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). El proyecto buscaba que la primera cuota correspondiente al 30% de los recursos administrados a través de programas provinciales pudiera ser utilizada libremente por los municipios, pero no consiguió los dos tercios necesarios para ser aprobado sobre tablas.

Durante su exposición, Nanni sostuvo que la situación financiera afecta a los distritos de todos los colores políticos y reclamó que se escuche a quienes gobiernan los municipios.

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"Deberían consultarle a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires si realmente están necesitando esta ayuda para salir de esta asfixia financiera que estamos pasando", afirmó.

El legislador explicó que en Exaltación de la Cruz la caída de los recursos ya tiene consecuencias concretas. Según detalló, el municipio sufrió una merma de 200 millones de pesos en coparticipación solamente durante este mes, producto de la baja de la actividad económica y la consecuente caída de la recaudación.

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Nanni también hizo referencia al sistema de salud municipal y señaló que, pese a las dificultades económicas, el distrito continúa sosteniendo la atención de los vecinos.

"Somos único efector de salud, no hay privado. Nos tenemos que hacer cargo del Hospital Municipal San José y del Hospital Municipal de Los Cardales", expresó.

En ese sentido, remarcó que el municipio continúa atendiendo a todos los pacientes que llegan al sistema público porque entiende que esa es una responsabilidad indelegable del Estado.

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Críticas al Gobierno nacional

Durante su intervención, el diputado apuntó contra el Gobierno nacional y recordó las críticas realizadas a los municipios por los aumentos de tasas.

"Cuando discutimos las tasas en los municipios, el jefe de Gabinete Manuel Adorni habilitó un 0800 para que denuncien los aumentos indiscriminados de las tasas y escrachen a cada uno de los intendentes", cuestionó.

Según Nanni, mientras se exige a los municipios que sostengan servicios esenciales, los recursos disponibles son cada vez menores.

"Realmente un Estado nacional atenta contra el normal funcionamiento de una municipalidad que atiende de primera mano a los vecinos y vecinas de cada localidad", afirmó.

Preocupación por el pago de aguinaldos

El legislador aseguró que la discusión no puede quedar reducida a las negociaciones políticas y reclamó contemplar los problemas concretos que enfrentan las administraciones locales.

"No están pensando cuál es la realidad que hoy nos aqueja a todos los intendentes", sostuvo.

En ese contexto, vinculó el proyecto rechazado con las dificultades financieras que atraviesan las comunas. Durante la sesión, el diputado y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, explicó que la intención era que esos recursos ayudaran a los municipios a afrontar el pago del medio aguinaldo de los trabajadores municipales.

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Nanni fue aún más contundente al referirse a las consecuencias que puede tener la falta de asistencia financiera.

"Hoy me avergüenza ser parte de esta Cámara por no poder darle la respuesta a los vecinos", expresó.

Y agregó: "Por ejemplo, a un empleado municipal que no va a cobrar su aguinaldo".

"Es insostenible el humor que se siente en la calle"

Sobre el cierre de su discurso, el diputado aseguró que el malestar social es cada vez más evidente y reclamó medidas urgentes para mejorar la situación económica.

"Hoy necesitamos que todos los bonaerenses y los argentinos podamos tener una mejor calidad de vida", señaló.

Finalmente, concluyó con una advertencia sobre el clima social que percibe en los municipios: "Es insostenible el humor que se siente en la calle. Eso no lo puede negar nadie".