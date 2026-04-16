La aparición de mensajes intimidantes en baños de escuelas volvió a generar preocupación en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas se registraron tres episodios: uno en Balcarce, otro en Avellaneda y un tercero en el partido de La Matanza, todos con amenazas de tiroteo.

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En Balcarce, el episodio se registró en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 (ex Industrial), donde durante la mañana del miércoles apareció una inscripción en uno de los sanitarios con un mensaje alarmante: “jueves 16 tiroteo no vengas”.

Según informó el medio local Informese Primero , el hallazgo fue advertido en pleno horario escolar y rápidamente puesto en conocimiento de las autoridades del establecimiento. A partir de ese momento, el equipo directivo activó los protocolos correspondientes ante este tipo de situaciones, en el marco de la responsabilidad de cuidado de los estudiantes.

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La situación generó preocupación inmediata entre alumnos, docentes y familias, teniendo en cuenta el contenido del mensaje y el contexto actual. Desde la institución difundieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad: “Comunidad Educativa: el equipo directivo informa que, atento a las expresiones encontradas en uno de los sanitarios durante la mañana de hoy, se realizaron las intervenciones correspondientes. Deseamos transmitir tranquilidad tanto a los estudiantes como a sus familias y a la comunidad toda”.

Si bien por el momento no trascendieron detalles sobre el origen de la amenaza ni posibles responsables, se espera que en las próximas horas se profundicen las actuaciones para esclarecer el hecho.

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Tal como informó LANOTICIA1.COM, otro de los casos se dio días atrás en Avellaneda, en la Escuela Secundaria Técnica Dr. Salvador Debenedetti N°5, donde un mensaje escrito en un baño advertía: “Van a morir todos. Tiroteo”, lo que provocó pánico en la comunidad educativa.

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Tras ese hallazgo, se activó el protocolo de seguridad: se reforzaron los controles de ingreso —con revisión visual de mochilas— y hubo presencia policial en las inmediaciones. Además, las autoridades mantuvieron reuniones con padres para llevar tranquilidad.

Aunque en ese caso no se descartó que haya sido una “travesura”, desde la institución remarcaron la gravedad de este tipo de mensajes.

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El tercer episodio se registró en el conurbano bonaerense. Según pudo saber LANOTICIA1.COM a partir del testimonio de un padre, en el Instituto Parroquial San Justo, en el partido de La Matanza, apareció también un mensaje con una amenaza de tiroteo escrito en uno de los baños del establecimiento.

A raíz de esta situación, las autoridades del colegio dispusieron una medida preventiva: los estudiantes del turno mañana ingresaron en dos horarios diferentes, con el objetivo de ordenar el acceso y reforzar los controles.

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La novedad fue informada por un integrante de la comunidad educativa que se contactó con este medio, en medio de la preocupación creciente por este tipo de episodios que se repiten en distintos puntos de la provincia.

En este contexto, la reiteración de amenazas en distintos distritos bonaerenses enciende las alarmas dentro del sistema educativo, que se ve obligado a activar protocolos y reforzar medidas de prevención ante cada caso, incluso cuando no se confirma la veracidad de los mensajes.

Todo ocurre pocos días después de un hecho ocurrido en la provincia de Santa Fe, donde un alumno ingresó armado a una escuela y abrió fuego, provocando la muerte de un estudiante y dejando a otros heridos. El caso generó una fuerte conmoción y volvió a poner el tema en agenda a nivel nacional, en un clima de creciente sensibilidad frente a cualquier amenaza.