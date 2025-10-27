El presidente Javier Milei descartó la posibilidad de convocar al gobernador bonaerense Axel Kicillof tras el resultado de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo logró imponerse en la mayoría de las provincias. “Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución. Alguien que abraza las ideas comunistas no puede ser parte de la solución”, expresó el mandatario en declaraciones a LN+.

El Presidente, que en su discurso del domingo había hablado de la necesidad de “profundizar el cambio”, ahora dio por cerrada la chance de un encuentro con el mandatario provincial, quien en los últimos días había reclamado diálogo institucional entre Nación y la provincia de Buenos Aires.

“Es muy difícil. Si yo quiero bajar los impuestos y darle más libertad a la gente, y usted quiere reventarle la cabeza a impuestos a la gente y cercenarle la libertad… Pero bueno, lo resolvieron los argentinos”, remarcó Milei.

Las declaraciones se producen luego de que Kicillof, en su mensaje desde La Plata, insistiera en que el Gobierno nacional debía “escuchar a las provincias” y convocar a un acuerdo federal tras el resultado electoral. Sin embargo, desde la Casa Rosada descartaron esa posibilidad.

En su entorno, el Presidente confirmó que por ahora no habrá convocatoria al gobernador ni definiciones inmediatas sobre los cambios en el Gabinete nacional, una decisión que se mantiene en suspenso tras la jornada electoral.

