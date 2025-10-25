Preocupado la situación climática en su distrito, Ricardo Alessandro le envió una misiva al presidente en donde le remarcó que en su doble carácter de Presidente del Comité de Cuenca del Río Arrecifes y como Intendente de seis mandatos de Salto, le solicita “la reactivación de manera urgente de la obra pública en todo el territorio nacional y, fundamentalmente, en nuestra cuenca”.

En ese marco, subrayó: “hablo en nombre de los casi 42.000 habitantes de mi pueblo y, como presidente del Comité, en nombre de los casi 600.000 vecinos que habitamos los doce partidos que integramos la Cuenca del Río Arrecifes”.

Asimismo, explicó el mandatario saltense, que en están viviendo “algo que es inédito: la paralización total de la obra pública” y que por ello los "vecinos están sufriendo las consecuencias”. Cabe recordar que el municipio sufrió graves inundaciones en el mes de mayo con decenas de evacuados.

El alcalde peronista sostuvo que “tras la gran inundación del pasado mes de mayo", su Secretario General se reunió con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a otros siete intendentes de la región. "En dicho encuentro, se le solicitó personalmente y expresamente la obra prioritaria que necesitamos, fundamentada en un estudio técnico que realizamos de la cuenca del Río Arrecifes. Lamentablemente, esa solicitud fue negada”, aseguró.

Y agregó: “A esta negativa se suma la falta de cumplimiento en el pago del "Suplemento Único para la Reconstrucción" (SUR). Este subsidio, anunciado por el propio Ministerio de Seguridad Nacional para los damnificados de Salto y otros municipios afectados por esas inundaciones, era una ayuda directa de $800.000 para las familias que perdieron sus bienes. Han pasado meses desde el anuncio y la inscripción, y ese dinero no les ha llegado a nuestros vecinos”.

También señaló Alessandro que el Gobierno Nacional revea esta situación. "Exigimos que se atiendan tanto la necesidad de la obra hidráulica como el pago inmediato del subsidio adeudado a los damnificados”, dijo y solicitó que “reactiven las obras en las provincias y en los municipios, para que nuestro desarrollo urbano continúe con armonía y para que los pueblos sigan desarrollándose. Los pueblos del interior también necesitamos soluciones”. Y añadió: “Elevamos este pedido con mucho respeto, esperando una pronta respuesta favorable para nuestros vecinos”.

Finalmente, pidió "a todos los vecinos de Salto, a los afectados, a los que tienen una familia afectada, un amigo, y a los afectados directos, que compartan este comunicado y hagan sentir la voz de nuestro pueblo lo más alto posible”.