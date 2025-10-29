La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, compartió un mensaje en la red social X tras los flojos resultados electorales de su espacio en la provincia de Buenos Aires. La exdiputada difundió una reflexión con tono bíblico y lanzó una crítica hacia quienes no acompañaron a su candidato bonaerense, Juan Manuel López.

“Bendiciones eternas a los que dieron testimonio, no votaron por los corruptos ni contra los vulnerables. Gloria al Santísimo. Y viva las salchichas de la Biela!!”, escribió Carrió en su cuenta personal. En otro tramo del mensaje, sostuvo que “Él, después de corregirnos duramente, derramará su misericordia” y cuestionó a quienes fueron “tentados por el miedo o por la avaricia”.

Así dice el Señor: el que mira desde la fe siempre está alegre y nunca viola su conciencia. El que es tentado por el miedo o por la avaricia tarde o temprano se equivoca, pero Él después de corregirnos duramente derramará su misericordia. Felices los que en paz con su conciencia… — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 29, 2025

El posteo llega luego de que la Coalición Cívica quedara relegada en las elecciones legislativas del domingo. En la provincia de Buenos Aires, la lista encabezada por Juan Manuel López, dirigente cercano a Carrió, no logró traccionar el voto radical en los distritos gobernados por la UCR. En varios municipios bonaerenses, los resultados no superaron el 8%, y en muchos casos cayeron por debajo del 3%.

Gracias ❤️ — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) October 27, 2025

Según los datos oficiales, los mejores desempeños se registraron en Magdalena (7,93%), Ayacucho (4,86%), Rojas (4,39%) y Saladillo (3,25%), aunque el espacio quedó lejos de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que concentraron la mayoría de los votos. En municipios radicales históricos como Tandil y Trenque Lauquen, la CC apenas alcanzó el 1,1% y el 1,9%, respectivamente.

El resultado obliga al espacio liderado por Carrió a revisar su estrategia en territorio bonaerense, donde la alianza con el radicalismo no logró consolidar una alternativa competitiva. En el plano interno, el radicalismo bonaerense también enfrenta un proceso de debate sobre su futuro dentro de la oposición y su rol como fuerza autónoma.

