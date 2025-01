San Isidro fue titular de portales de noticias y espectáculos tras un episodio de inseguridad que se vivió en la localidad de Martínez en el que terminó implicada Morena, una de las hijas del periodista Jorge Rial. Este punto fue el que hizo que el caso trascendiera a pesar de que no se concretó ningún delito, tras la detención de la mediática y las personas que la acompañaban.

Según la versión policial, ella y los otros cuatro involucrados fueron detectados luego de la denuncia de un vecino de Martínez, quien acusó que dos hombres encapuchados habían bajado la térmica en un domicilio ubicado en Yapeyú al 3100 de esa localidad del partido de San Isidro.

Los agentes identificaron que los sospechosos se suben a un Fiat Cronos. Una hora y media después, en la zona del Hipódromo de San Isidro, Morena Rial fue arrestada, estaba junto a su bebé de tres meses. En la requisa del vehículo se encontraron varios elementos, y finalmente la mediática fue puesta en libertad este jueves.

“Nosotros estamos permanentemente en contacto con todos los vecinos que sufren estas situaciones y creo que acá la buena noticia obviamente es que no llegó a mayores y que se pudo interrumpir, justamente me parece porque hay un sistema de seguridad municipal en el cual la vecina se había preparado, se había capacitado, tenía la aplicación, el contacto de la municipalidad en el Whatsapp”, detalló Ramón Lanús en diálogo con Radio con Vos.

Según el fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, el grupo habría planeado cortar la luz de una vivienda como parte del modus operandi. Vecinos advirtieron la maniobra e informaron a la policía, que detuvo a Morena Rial y requisó el vehículo.

“Da aviso a la municipalidad y al centro de operaciones y monitoreo que no había todavía identificado la patente, únicamente el vehículo y a partir de las cámaras que tenemos en el municipio y del trabajo de la patrulla municipal pudimos ubicarlo”, detalló el Intendente.

“Cuando lo frenamos encontramos a estas personas que tenían además barretas y material que indicaría que efectivamente estaban preparando la situación para acometer lo que se llama en la jerga policial un "escruche", que es entrar a una casa cuando no hay nadie dentro porque estamos en época de vacaciones”, explicó el jefe comunal.

En esa línea, remarcó que las estadísticas del delito en San Isidro “están bajando y que en el 2024 los delitos graves se redujeron en un 24%”. Con respecto a la denuncia de la víctima del intento de robo que aseguró se tuvieron que usar cámaras de vigilancia de vecinos porque no había municipales, Lanús delegó la responsabilidad en la administración de Gustavo Posse.

“Lo que sí es cierto es que dos tercios de las cámaras que quedaron de la gestión anterior son analógicas”, y explicó que no articulan con la Inteligencia Artificial para realizar algunos rastreos. Aseguró que se están haciendo tres licitaciones para mejorar el sistema de videovigilancia “para pasar de un sistema del año 90 al 2024”, y subrayó que la inversión es de 5 mil millones de pesos.

Artuculación con la Provincia y críticas al Gobernador

Consultado por la política en seguridad del Gobernador luego de que se interrumpiera la mesa de diálogo entre los titulares de la cartera bonaerense y de Ciudad de Buenos Aires (CABA), Lanús fue contundente: “Obviamente que mi mirada política, mi mirada de gestión de la provincia de Buenos Aires, es una mirada radicalmente distinta a la que tiene Axel Kicillof para manejar casi todos los temas que tienen que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires”.

“Sin perjuicio de eso, Javier Alonso es el ministro de Seguridad de la Provincia y es la persona con la que yo tengo que conversar para tratar de darle más seguridad a los vecinos de San Isidro. Es con quien yo hablo y trato de mantener una conversación razonable, a pesar de las diferencias políticas, para tratar de darle seguridad a mis vecinos".

“Y esa conversación hizo que, por ejemplo, este año pudiéramos agregar una nueva base de la policía bonaerense cerca de un barrio muy carenciado que hay en San Isidro, que obviamente hay mucho delito asociado vinculado con el tema del narcotráfico, que es la Fuerza Barrial de Aproximación. Y también trabajando con Patricia Bullrich, aumentando la presencia de gendarmería en esos barrios para también evitar los delitos que tienen un tinte federal, digamos, con el narcotráfico.

Además, coincidió con Waldo Wolf quién recientemente en declaraciones a la misma radio aseveró que el trabajo en la cartera de seguridad provincial está atravesado por una mirada ideológica del Gobernador. “Respecto de toda la cuestión social y de la droga, del narcotráfico y del delito es equivocada y está cruzada por la ideología definitivamente”.

“Sin perjuicio de eso, yo estoy logrando conversar y generar acuerdos y mesas de trabajo con el ministro de la Provincia de Buenos Aires donde tratamos de dejar a un lado la diferencia ideológica, la mirada de fondo que tenemos sobre los distintos temas y tratar de trabajar en lo operativo”, aseguró.

“Así que yo a esa conversación la tengo porque creo que el vecino de San Isidro, el que me votó y el que no me votó, quiere que yo trabaje con el ministro de la Provincia para tratar de darle más seguridad”, concluyó el jefe comunal.