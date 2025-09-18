Tras la lluvia de críticas, Kicillof se sacó una foto tomando mates a las 23.00
Luego de asistir a una entrevista con termo y mate el lunes por la noche, la oposición cargó contra el Gobernador al considerar que estaba impostando una imagen popular. El mandatario redobló la apuesta este miércoles tras participar de la movilización contra los vetos de Milei.
“23.00. Después de participar de la gran marcha en defensa de la universidad y la salud pública, compartimos unos mates”, expresó Axel Kicillof en redes y agregó una imagen algo socarrona de él tomando mates.
La publicación de Kicillof fue una respuesta a quienes lo criticaron por ir el pasado lunes, a las 23.00, a una entrevista televisiva con su equipo completo de termo y mates.
Hasta legisladores lo tildaron de “vende humo” por esta situación, y se abrió un debate en redes acerca de los horarios para disfrutar de la infusión preferida por los argentinos.
