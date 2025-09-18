“23.00. Después de participar de la gran marcha en defensa de la universidad y la salud pública, compartimos unos mates”, expresó Axel Kicillof en redes y agregó una imagen algo socarrona de él tomando mates.

Ads

La publicación de Kicillof fue una respuesta a quienes lo criticaron por ir el pasado lunes, a las 23.00, a una entrevista televisiva con su equipo completo de termo y mates.

Hasta legisladores lo tildaron de “vende humo” por esta situación, y se abrió un debate en redes acerca de los horarios para disfrutar de la infusión preferida por los argentinos.

Ads

Puede interesarte

Ads