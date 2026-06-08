A pocos días de la muerte de Carlos "El Indio" Solari, legisladores bonaerenses impulsaron nuevamente un proyecto para que sea reconocido como Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires de manera post mortem.

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Las iniciativas fueron presentadas por el diputado provincial José Rossi y el senador Pedro Borgini, ambos integrantes de Fuerza Patria, quienes destacaron la trayectoria artística y el impacto cultural que tuvo el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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La propuesta no es nueva dentro de la Legislatura bonaerense. En los últimos años hubo distintos intentos para otorgarle una distinción similar al músico, aunque ninguno logró superar el tratamiento en comisiones y terminaron perdiendo estado parlamentario.

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Rossi ya había impulsado un proyecto de estas características en 2022. Más tarde, durante el período legislativo siguiente, la diputada Viviana Guzzo presentó una iniciativa similar, que tampoco prosperó.

Ahora, tras el fallecimiento del artista a los 77 años, el peronismo volvió a la carga con el objetivo de que la Provincia reconozca oficialmente a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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Los argumentos del proyecto

En los fundamentos, los legisladores sostienen que Solari trascendió ampliamente el ámbito musical y se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones.

En ese sentido, destacan el impacto que tuvieron las denominadas "misas ricoteras", recitales que movilizaron a miles de seguidores de distintos puntos del país y que, con el paso de los años, adquirieron una dimensión que excedió lo artístico.

También remarcan la influencia de sus letras, las referencias literarias presentes en sus canciones y las múltiples interpretaciones que generó su obra a lo largo de más de cuatro décadas.

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Los proyectos señalan además que el fenómeno continuó durante su etapa solista y se mantuvo vigente incluso después de su retiro de los escenarios.

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Para Rossi y Borgini, la importancia de Solari no se explica solamente por la cantidad de discos vendidos o por la convocatoria de sus recitales, sino por haberse transformado en un símbolo cultural que dejó una huella profunda en la identidad popular argentina.

De avanzar en la Legislatura, la iniciativa permitiría concretar un reconocimiento que distintos sectores políticos intentaron otorgarle en vida, pero que nunca llegó a convertirse en ley.