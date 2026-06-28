Luego de la confirmación de la renuncia de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, la senadora y presidente del bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich remarcó la importancia de la "confianza" y la "ética" bajo el gobierno de Javier Milei. Pero la visión diferente del ahora exfuncionario con Karina Milei refleja las tensiones internas en las que está envuelto el oficialismo.

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"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", indicó Bullrich en su cuenta de X a pocos minutos de conocerse la novedad, a raíz de la situación del ahora exfuncionario, el cual se encuentra bajo sospechas y acusaciones de enriquecimiento ilícito.

La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

También a través de X, “El Jefe” publicó: “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo. Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”.

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Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Las diferencias entre Bullrich y Adorni habían quedado marcadas semanas atrás, cuando la legisladora cuestionó el incremento patrimonial. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado", había dicho Bullrich. Esta semana se cayó una sesión en el Senado donde se iba a tratar la interpelación aunque las horas de Adorni en la Rosada estaban contadas.

Distinta es la visión de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, una de las pocas funcionarias de peso que defiende a Adorni junto al presidente y que mantiene una guerra fría con la senadora.

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En los últimos días, las diferencias también quedaron expuestas por su ausencia en una reunión convocada por Adorni con el bloque oficialista para analizar la estrategia parlamentaria frente a la eventual interpelación impulsada por la oposición.

La ironía de Victoria Villarruel

Inmediatamente después del tuit de Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una ironiá en las respuestas: “Sólo entré para leer los comentarios”.

Sin mayor análisis, la segunda en el Ejecutivo y presidenta provisional del Senado se manifestó así sobre el mensaje tras la salida de Manuel Adorni, estando totalmente hoy alejada de la estructura oficial.

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