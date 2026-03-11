Las dos formaciones de coches motores -de tres unidades cada una- que prestaban el servicio a la costa atlántica fueron remolcadas desde los talleres en Remedios de Escalada de la Línea General Roca hasta el depósito en Haedo de la Línea Sarmiento.

Desde allí serán trasladadas a los Talleres Liniers, donde serán reparadas antes de su transferencia al Tren Patagónico, la empresa estatal de la provincia de Río Negro, según informó Diario Popular.

El traslado se realizó días atrás utilizando las vías principales de la Línea Roca hasta Temperley y, desde allí, el ramal que conecta con Haedo. De esta manera, los seis coches CAF 593, fabricados en España entre 1982 y 1984.

El servicio ferroviario entre General Guido y Divisadero de Pinamar fue suspendido el 1 de abril del año pasado “por cuestiones de seguridad operacional que impiden garantizar una normal prestación”. "La medida responde al estado de la infraestructura de vía que provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha; y al deterioro de los puentes, lo que representa un riesgo para la seguridad de los pasajeros que utilizan ese recorrido de 96 kilómetros", informó en su momento Trenes Argentinos Operaciones.

En los meses posteriores a la suspensión, el personal que se desempeñaba en ese ramal fue reubicado o desvinculado.

Una vez reacondicionadas, las unidades serán enviadas a Río Negro para incorporarse a la operación de Tren Patagónico, que conecta la capital provincial, Viedma, con San Carlos de Bariloche. Ese recorrido, de poco más de 900 kilómetros, es actualmente el servicio ferroviario de larga distancia más extenso del país.

La empresa también opera un trayecto adicional entre Bariloche e Ingeniero Jacobacci, de casi 200 kilómetros.