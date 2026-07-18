El pedido de un grupo de hinchas para que la Municipalidad de San Pedro instale una pantalla gigante para seguir la final del Mundial entre Argentina y España abrió un fuerte debate entre los vecinos. La propuesta comenzó a circular en redes sociales, pero encontró resistencia tras la violenta jornada que dejó 20 heridos, entre ellos un hombre baleado y varias personas atacadas con arma blanca, durante los festejos por el pase de la Selección a la final.

Ads

La discusión se instaló luego de que vecinos impulsaran la iniciativa de transmitir el partido en un espacio público, una modalidad que ya había sido utilizada durante la final del Mundial de Qatar 2022 con una pantalla instalada en el Paseo Público.

Puede interesarte

Muchos de los comentarios publicados hicieron foco en el temor a que una convocatoria masiva termine con nuevos episodios de violencia. "Se matan festejando. Imaginate mirando un partido todos juntos. Uno grita algo que al otro no le gustó y se arma una batalla campal", escribió Adriana.

Ads

En la misma línea, Delia cuestionó la propuesta: "¿Para qué? ¿Para hacer más destrozos o que se la roben?". Mientras que Susy vinculó el debate con la situación del sistema de salud: "Pantalla gigante para ver la final y después la mayoría todos apuñalados y el Hospital no tiene insumos".

Otros vecinos plantearon que existen prioridades para el municipio. "Mejor pidan mejoras para el Hospital, pidan seguridad y al partido que lo mire cada uno en su casa", sostuvo Lea. Joaquín, por su parte, reclamó que "falta arreglar un par de calles antes de una pantalla", mientras que Franco recordó la demora en el pago de salarios y aguinaldos a empleados municipales.

Ads

También hubo quienes recordaron el antecedente de 2022 y consideraron que, en caso de instalarse una pantalla, debería ubicarse nuevamente en el Paseo Público. "Deberían poner la pantalla en el Paseo Público. Así no hacen tanto desastre en el centro", opinó Marcela.

El debate se da apenas días después de una de las noches más violentas registradas en San Pedro. Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en semifinales, los festejos derivaron en una serie de enfrentamientos que dejaron 20 personas heridas, entre ellas un hombre con una herida de bala y varias víctimas de ataques con arma blanca. Además, se registraron agresiones físicas en distintos puntos de la ciudad e incidentes que incluso se trasladaron a la guardia del Hospital Emilio Rua.

Mientras algunos vecinos consideran que una pantalla gigante permitiría ordenar la convocatoria para ver la final, otros sostienen que, después de los hechos ocurridos durante los últimos festejos, no están dadas las condiciones para una celebración masiva y reclaman que se prioricen medidas de seguridad y otras necesidades de la ciudad.