El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvo una reunión con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Seguridad bonaerense, en medio de la creciente preocupación por los episodios de amenazas en escuelas y el impacto de entornos digitales en estudiantes.

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Durante el encuentro, los gremios docentes plantearon que las problemáticas que atraviesan las instituciones educativas “se profundizaron en los últimos días”, en referencia a casos recientes donde circularon mensajes que promovían acciones violentas en ámbitos escolares.

En ese marco, advirtieron que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde la escuela. “El impacto de la cultura digital en niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad social que excede a las instituciones educativas”, señalaron.

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Entre los principales reclamos, el FUDB pidió la convocatoria urgente a una mesa interministerial a nivel provincial y la reactivación de espacios intersectoriales en cada distrito, con el objetivo de articular políticas entre distintas áreas del Estado.

Además, solicitaron la realización de jornadas institucionales para analizar estas situaciones dentro de las escuelas, el fortalecimiento de las políticas de salud mental, y la generación de instancias de formación tanto para docentes como para equipos directivos.

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También propusieron avanzar con talleres para estudiantes y espacios de trabajo junto a las familias y organizaciones de la comunidad, como parte de una estrategia integral de prevención.

Otro de los puntos que generó preocupación fue el señalamiento de que, en algunos distritos, no se habrían aplicado correctamente los protocolos vigentes ante este tipo de situaciones.

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Por su parte, desde la cartera educativa bonaerense indicaron que se avanzará en la convocatoria a la interministerial y en la conformación de mesas intersectoriales, además de continuar con el acompañamiento a las escuelas que atraviesan conflictos.

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En paralelo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió este martes sobre la necesidad de intervenir de manera coordinada frente a este tipo de situaciones, especialmente cuando se originan en redes sociales y pueden escalar rápidamente en la vida real.

El FUDB está integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, y viene siguiendo de cerca la situación en las escuelas bonaerenses, con foco en la prevención y el cuidado de las comunidades educativas.