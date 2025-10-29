El jefe comunal de Tres de Febrero y flamante senador electo por la provincia de Buenos Aires, Diego Valenzuela, lanzó un claro mensaje al gobernador Axel Kicillof: que la provincia dé el salto hacia la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).

En un video difundido desde sus redes sociales, Valenzuela sostuvo que “si me estás viendo, o si no me vas a ver en breve por La Plata, sacá a la provincia de Buenos Aires del atraso electoral. No tenés más argumentos”. Con esa frase, ubicó la discusión en clave bonaerense, con foco tanto en el sistema electoral como en el poder de decisión política.

Gobernador @Kicillofok, ya no hay excusas para mantener el obsoleto sistema electoral de boleta sábana partidaria en la provincia de Buenos Aires! pic.twitter.com/WkBr0m6B8Q — Diego Valenzuela (@dievalen) October 27, 2025

El intendente destacó que la BUP ya demostró funcionar “ágilmente y con transparencia” y la presentó como una herramienta que devuelve poder al elector y debilita los “aparatos políticos partidarios, que son los que manejan la boleta y tratan de hacer trampa”. En su discurso señaló que el nuevo formato elimina prácticas como “robar la boleta en el cuarto oscuro o darte una que es trucha”.

Para cerrar su intervención, Valenzuela aclaró que desde el 10 de diciembre asumirá como senador bonaerense y “empujará el proyecto para que la Boleta Única Papel llegue a los bonaerenses y salgamos del atraso electoral”.

