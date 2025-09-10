El ex candidato a senador de La Libertad Avanza, el tapalquense Alejandro Speroni, dejó la subsecretaria Legal y Administrativa del ministerio de Economía que lidera Luis Caputo.

En declaraciones a Séptima Sección, el dirigente afirmó: “Renuncié días antes al día de la elección para no quedar como que estaba especulando con que si no ganaba seguía en el Gobierno”.

Cabe señalar que La Libertad Avanza quedó al filo de llegar al piso sumando 32.84 por ciento y debe alcanzar el 33,33% para lograr que ingrese el primer postulante.

Según consta en el Boletín Oficial que salió publicado ese miércoles, la renuncia al organismo nacional fue el pasado 4 de septiembre. A partir de esa fecha, en tanto, quedó a cargo de la misma área el abogado Franco Germán Simón.

Volviendo a los dichos de Speroni, el ex funcionario manifestó que la banca de senador “la estamos peleando porque la diferencia es de menos de 0,5% puede haber errores".

"Vamos a revisar todas las actas de escrutinios porque de ahí puede surgir la diferencia que nos falta para llegar a la banca. Esperaremos el escrutinio definitivo porque no consideramos perdida esa banca de la minoría de la séptima sección ni mucho menos; estamos viendo anomalías”, detalló.