El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este lunes las declaraciones del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista televisiva afirmó que existen "terroristas disfrazados de estudiantes, periodistas, profesores e investigadores". En ese marco, el funcionario provincial aseguró que el mandatario presenta un "delirio persecutorio", en línea con la polémica abierta días atrás por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también puso en duda las facultades mentales del jefe de Estado.

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Durante la conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno bonaerense, Bianco proyectó un fragmento de la entrevista que Milei concedió a Luis Majul, donde el Presidente sostuvo que en las universidades, los medios de comunicación y distintos ámbitos del Estado actúan personas que responden a una supuesta estrategia de infiltración ideológica.

Tras reproducir el video, el ministro ironizó con las acusaciones del mandatario. "Parece que todos somos terroristas. Yo soy docente universitario, investigador y fui estudiante universitario, así que soy triplemente terrorista. E imagino que también, como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, me considera terrorista", expresó.

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Luego, al ser consultado por un periodista sobre las declaraciones de Villarruel respecto de la salud mental del Presidente, Bianco aclaró que no iba a pronunciarse en esos términos, aunque relató una consulta que realizó a una inteligencia artificial.

"No me voy a referir, como hizo Villarruel, a las facultades mentales del Presidente. Pero anoche, cuando vi esto, me permití hacer una consulta a la inteligencia artificial. Le pregunté qué problema tiene una persona que ve terroristas en todos lados. Me contestó que tiene una patología que se llama delirio persecutorio. Solamente voy a decir eso", afirmó.

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Las declaraciones llegan pocos días después de que Villarruel alimentara la interna del oficialismo al cuestionar públicamente las condiciones del Presidente, episodio que derivó incluso en un pedido de renuncia impulsado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y profundizó la crisis política dentro del Gobierno nacional.

🚨 Bianco cruzó a Milei tras acusar de "terroristas" a docentes, periodistas y estudiantes.



"Consulté a una IA qué le pasa a una persona que ve terroristas en todos lados. Me respondió que tiene un delirio persecutorio", afirmó el ministro bonaerense.



📹 Mirá el momento. pic.twitter.com/0QYtFavLg5 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 3, 2026

Bianco también manifestó su preocupación por el contenido del discurso presidencial y sostuvo que la Argentina "es un país pacífico" que no enfrenta problemas de terrorismo como los que existen en otras partes del mundo.

"Yo soy docente universitario desde hace 26 años en una universidad pública, donde se enseñan distintas corrientes de pensamiento. Cuando uno repasa una materia completa tiene que enseñar autores liberales, estructuralistas y también marxistas. Pero al Presidente le preocupa particularmente esa cuestión. Quizás soy un terrorista y todavía no me di cuenta", ironizó.

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Finalmente, el ministro sostuvo que le preocupa más que esas expresiones puedan responder a una línea política internacional que a una postura personal del mandatario. "Si es solamente un berretín del Presidente es lo de menos. Me preocupa más que haya una línea mundial en este sentido", concluyó.