La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo. Luego de que la vicepresidenta expresara públicamente su preocupación por el estado mental del Presidente, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, salió a responderle y calificó sus declaraciones como una "barbaridad".

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Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli cuestionó con dureza a la titular del Senado por haber escrito en redes sociales: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Una barbaridad"

Consultado por Feinmann sobre ese mensaje, Santilli fue categórico:

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"Me parece una barbaridad, me parece un disparate. Me parece una falta de sentido común."

El funcionario defendió la gestión de Milei y sostuvo que el Presidente recibió "un país destrozado", al tiempo que destacó la baja de la inflación y de los índices de indigencia para justificar su respaldo.

"Es una falta de respeto. Son agravios impropios de una persona que acompañó a un Presidente de la República", afirmó.

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🗣️ "Que dé un paso al costado": el fuerte mensaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Victoria Villarruel.



En diálogo con @edufeiok 📌



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Críticas por "poner palos en la rueda"

Santilli también apuntó contra el rol de Villarruel dentro del Gobierno y cuestionó que, en lugar de acompañar la gestión, termine obstaculizando el rumbo del oficialismo.

"Yo no puedo entender por qué hace lo que hace en un Gobierno. En vez de apoyar a un Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pudiendo parar la rueda. Desparate", sostuvo durante la entrevista.

El jefe de Gabinete remarcó que Villarruel "es la número dos del país" y consideró que sus cuestionamientos tienen un peso institucional diferente al de cualquier otro dirigente.

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"Que dé un paso al costado, que arme su propio espacio y compita"

En otro tramo de la entrevista, Feinmann le preguntó qué debería hacer Villarruel si mantiene esas diferencias con el Presidente.

La respuesta de Santilli fue contundente:

"Que dé un paso al costado, que arme su propio espacio y compita."

Para el jefe de Gabinete, si la vicepresidenta considera que el Gobierno no representa el rumbo que ella cree correcto, debería abandonar el espacio político y competir con una propuesta propia.

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

Los dichos de Villarruel

Las declaraciones de Santilli llegaron un día después de una nueva escalada en el enfrentamiento entre Milei y Villarruel.

La vicepresidenta había asegurado en X que le preocupaba "el estado" del Presidente y también cuestionó al entorno libertario.

"Es un concurso de exabruptos y delirios. La palabra no se respeta y no se hacen responsables de lo que dicen ni de lo que hacen", escribió al referirse a comentarios realizados en el streaming libertario Carajo.

Además, volvió a diferenciarse del oficialismo en medio de la polémica por el aumento de las dietas de los senadores. Sostuvo que desde que asumió redujo el gasto del Senado en más de 35.000 millones de pesos y disminuyó la planta en 1.000 empleados.

La "frase mufa" que volvió a aparecer en la política

La expresión utilizada por Santilli no pasó inadvertida y rápidamente fue asociada en redes sociales a otras frases similares que la historia política terminó convirtiendo, para muchos, en verdaderas "mufas".

En 2011, durante un acto, Cristina Fernández de Kirchner desafió a la oposición con la frase "armen un partido y ganen las elecciones". Cuatro años después, Mauricio Macri encabezó Cambiemos, ganó el balotaje frente a Daniel Scioli y llegó a la Presidencia.

Algo similar ocurrió en 2018, cuando el entonces diputado Daniel Lipovetzky cruzó a Javier Milei en un debate y le respondió: "Armá un partido y ganá las elecciones". El economista terminó fundando La Libertad Avanza, ganó las elecciones presidenciales de 2023 y sus seguidores transformaron aquella chicana en un símbolo bajo el lema "OK, lo hicimos".

Por eso, la frase elegida ahora por Santilli —"que dé un paso al costado, que arme su propio espacio y compita"— fue interpretada por muchos usuarios como un nuevo episodio de esa serie de desafíos políticos que, con el paso del tiempo, terminaron favoreciendo a quienes los recibieron.