La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) informó las sanciones tras los gravísimos incidentes en Avellaneda del pasado 20 de agosto.

El organismo aplicó el derecho de admisión por tiempo indeterminado para 41 barras de Independiente. Además los hinchas de la Universidad de Chile no podrán asistir a partidos en la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027.

"Esta Agencia continúa trabajando en la identificación de más simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", afirman desde la Aprevide.

Resolución de Aprevide

Mientras tanto, se desarrolló la audiencia en Asunción y se espera el inminente fallo de la Conmebol sobre el partido. La continuidad del encuentro y la eventual eliminación de ambos equipos son sólo algunas de todas las opciones que analiza el Tribunal).

El pasado 20 de agosto, en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, el encuentro entre el Rojo y La U por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana (que iba 1-1 y con 2-1 a favor de los chilenos en el global), fue suspendido apenas comenzó el segundo tiempo por incidentes.

La noche terminó con escenas de violencia extrema pocas veces vistas en Argentina y escalofriantes imágenes.