El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que, en el marco del fortalecimiento del Plan de Seguridad para General Pueyrredón, ya se encuentran en funcionamiento 50 nuevos patrulleros, 36 motos y 170 efectivos policiales "destinados de forma directa a la prevención y protección de los vecinos".

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El anuncio llega de una seguidilla de violentos crímenes y una marcha en pedido de mayor seguridad en la ciudad más importante de la provincia, fuera del conurbano.

#AHORA OPERATIVOS POLICIALES EN MAR DEL PLATA



La Policía de la Provincia de Buenos Aires realiza controles en distintos puntos de Mar del Plata tras el aumento de crímenes violentos en las últimas semanas. pic.twitter.com/j6BP2JJ7QU — mardelplataweb (@mardelplataweb_) August 10, 2026

Este refuerzo llega luego de que se produjeran, en un mismo fin de semana, los homicidios de Ricardo Ruiz y Alberto Rodríguez y el femicidio de Johana Mailén Antonich, lo que desencadenó en una marcha contra la inseguridad en la que vecinos de Mar del Plata protestaron frente al Palacio Municipal y a la Jefatura Departamental. Mar del Plata registra 27 homicidios en lo que va del año.

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Esto se suma a la posible llegada de 200 efectivos federales, un refuerzo que comenzaría a operar en septiembre.

La incorporación de las nuevas unidades patrulleras permitirá optimizar la presencia policial en las calles a través de una distribución estratégica. Según indicaron desde la cartera que conduce Javier Alonso, 33 móviles estarán asignados al servicio de patrullamiento descentralizado mientras que 17 móviles reforzarán las tareas operativas del Comando de Patrulla. Además, el operativo cuenta con apoyo aéreo a través del despliegue del helicóptero.

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Además, el Comando de Patrulla volverá a la estructura de subdivisión en zona Norte y Sur para una optimización del personal y los móviles.

Despliegue:

Efectivos y flota terrestre: 170 efectivos policiales, 50 vehículos y 36 motocicletas tácticas.

Apoyo aéreo: despliegue del Móvil “H” (helicóptero) para tareas de supervisión y sobrevuelos preventivos.

Unidades operativas: participación activa de la Policía Local (UPPL Gral. Pueyrredón), Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Dirección de Cuerpos, Seguridad Vial, Fuerza de Buenos Aires (FBA), Seguridad Rural, Siniestral, Inteligencia, Comunicaciones e Institutos.