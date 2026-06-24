La Cámara alta provincial realizará este miércoles su primera sesión ordinaria de 2026. Tras más de medio año de parálisis legislativa, el cuerpo que preside Verónica Magario buscará poner en marcha la actividad parlamentaria, dar ingreso a cientos de proyectos acumulados y avanzar en definiciones políticas que permanecen pendientes desde hace meses.

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La sesión llega en medio de fuertes tensiones dentro del oficialismo y también con cuestionamientos de la oposición por la demora en el funcionamiento del Senado. Desde diciembre, decenas de iniciativas quedaron sin tratamiento por la falta de sesiones, entre ellas proyectos vinculados a la crisis de IOMA, reformas electorales y distintas propuestas impulsadas por legisladores de todos los bloques.

En principio, el temario estará integrado mayormente por expedientes de consenso y declaraciones legislativas. También podrían avanzar iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados, como la regulación del uso de celulares en escuelas secundarias y la creación de mecanismos para garantizar juegos seguros en espacios públicos.

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La disputa por los cargos

Más allá de los proyectos, buena parte de la atención estará puesta en las definiciones políticas dentro del Senado. Uno de los temas pendientes es la conformación del Consejo de la Magistratura bonaerense, organismo encargado de la selección y control de jueces y fiscales.

La Cámara alta debe designar a sus representantes y ya existen negociaciones entre oficialismo y oposición para ocupar los lugares que corresponden a cada bloque. Sin embargo, las diferencias internas dentro de Fuerza Patria demoraron los acuerdos finales.

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También sigue abierta la discusión por la Vicepresidencia Segunda del Senado. La massista Malena Galmarini aspira a ocupar ese cargo, aunque actualmente está en manos de la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador Axel Kicillof. La disputa refleja las tensiones que atraviesan al peronismo bonaerense.

Reclamos por los proyectos que quedaron afuera

La convocatoria tampoco logró conformar a todos los sectores. Desde el kirchnerismo más duro hubo malestar porque algunos proyectos, como los pedidos de emergencia alimentaria y sanitaria impulsados por el senador Mario Ishii, fueron girados a comisión y no llegarán al recinto.

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En tanto, desde La Libertad Avanza también cuestionaron que no se incluyeran iniciativas relacionadas con la seguridad, entre ellas una propuesta para restringir el uso de celulares en cárceles bonaerenses.

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Regresa un senador libertario

La jornada marcará además el regreso a su banca del senador libertario Diego Valenzuela, quien había pedido licencia mientras esperaba una designación en el Gobierno nacional que finalmente no se concretó.

Con este escenario, el Senado bonaerense intentará dejar atrás una extensa parálisis legislativa y comenzar a mover una agenda que permaneció prácticamente congelada durante la primera mitad del año. Sin embargo, las diferencias políticas que demoraron la actividad siguen presentes y amenazan con marcar el ritmo de los próximos meses.