El presidente Alberto Fernández reapareció este miércoles en Florencio Varela para recorrer los trabajos de finalización del entubamiento del Arroyo Jiménez junto al intendente, Andrés Watson, donde actualmente se encuentra emplazada la avenida Néstor Kirchner y un nuevo espacio público, que permitirá prevenir inundaciones y mejorar las condiciones de vida de más de 155.000 vecinos de la zona.

Luego, a través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado afirmó que “con $ 4.876 millones de inversión, en 2021 iniciamos el entubamiento del Arroyo Jiménez, una deuda histórica que cambiaría la vida de 155 mil vecinas y vecinos que sufrirían inundaciones”. “Yo tenía el sueño de verlo terminado, no hay nada más lindo que saber que les hemos resuelto un problema", dijo en un video.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el intendente local, Andrés Watson; el secretario de Obras y Servicios Públicos de Florencio Varela, Diego Trejo; y el diputado nacional Julio Pereyra. El Presidente también dialogó con vecinos beneficiados por el emprendimiento, quienes le agradecieron “la concreción de la obra”.

Agradezco, además, el acompañamiento de los vecinos y vecinas de la zona que se acercaron a nosotros para compartir una vez más este gran logro en nuestra ciudad que permite una gran mejora en la calidad de vida los y las varelenses. pic.twitter.com/MnWLFzXAct — Andrés Watson (@Andreswatsonok) November 1, 2023

Con la finalización de estos trabajos se completó el Plan Maestro de la Cuenca del Arroyo Jiménez para optimizar el sistema hidráulico y mejorar la calidad de vida de quienes habitan los municipios de Florencia Varela, Berazategui y Quilmes, según se indica. Según indicaron, se trata de una obra hidráulica estructural que salda una deuda histórica para el municipio y que generó 100 empleos directo.

Cabe recordar que el pasado 23 de agosto, tras las elecciones primarias, Alberto hizo su primera aparición pública después de mucho tiempo sin aparecer en los medios. Fue en un acto en Neuquén donde afirmó que decidió no hablar en los último días porque no es candidato. "Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente", dijo en aquella oportunidad ante la consulta de los periodistas.