Tras segundo encuentro con Milei luego de un año, Macri pidió avanzar en "reformas estructurales importantes"
El expresidente calificó al encuentro de “muy bueno”. El trabajo conjunto será desde el 27 de octubre, después de las elecciones.
El expresidente Mauricio Macri se refirió a su segunda reunión en una semana con Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos, y le dejó un mensaje a la gestión libertaria: “Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”.
Su mensaje surge tras el encuentro que ocurrió este viernes en Olivos y en medio de fuertes tensiones en el Gobierno por la polémica que rodea a José Luis Espert y sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.
“Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite. Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir ”, sumó.
Cabe recordar que días atrás al ser consultado sobre si estaba dispuesto a reunirse con Milei, respondió: “Sí, hace más de un año que no hablamos ni lo veo, pero yo siempre a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.
Milei también se había referido al encuentro a través de X. Sostuvo que se trató de una reunión “muy fructífera” con “el presi”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente ”, manifestó.
