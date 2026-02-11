Javier Milei lamentó no haber podido viajar hacia Estados Unidos para recibir el galardón en primera persona, y en su mensaje virtual agradeció la invitación para formar parte del Board of Peace, la iniciativa impulsada por Trump que busca garantizar la paz y la seguridad ante la inacción de organismos multilaterales.

En su discurso el Jefe de Estado dijo que su par norteamericano es “un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”.

Y calificó al líder del régimen chavista como “un tirano que no solo hundió a sus pies en la miseria más abyecta, sino que encabezó un régimen sangriento donde la muerte y la tortura estaban a la orden del día. Fue necesario corregir el rumbo en materia geopolítica”.

Otro de los puntos centrales del mensaje de Milei fue la puesta en valor del acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, cuestionado duramente días atrás por Axel Kicillof.

