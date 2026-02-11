Tras suspender su viaje a Estados Unidos, Milei destacó a Trump por llevar "ante la justicia al dictador Nicolás Maduro"
El Presidente fue distinguido con el "Premio a la Libertad Económica" en el marco del evento derechista Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, celebrado en la residencia de Mar-a-Lago del mandatario norteamericano. Si bien el libertario no pudo asistir por cuestiones de agenda, mandó un video con un breve discurso.
Javier Milei lamentó no haber podido viajar hacia Estados Unidos para recibir el galardón en primera persona, y en su mensaje virtual agradeció la invitación para formar parte del Board of Peace, la iniciativa impulsada por Trump que busca garantizar la paz y la seguridad ante la inacción de organismos multilaterales.
En su discurso el Jefe de Estado dijo que su par norteamericano es “un ejemplo de coraje y liderazgo que se ha manifestado con contundencia en nuestro propio hemisferio, llevando ante la justicia al dictador y terrorista Nicolás Maduro”.
Y calificó al líder del régimen chavista como “un tirano que no solo hundió a sus pies en la miseria más abyecta, sino que encabezó un régimen sangriento donde la muerte y la tortura estaban a la orden del día. Fue necesario corregir el rumbo en materia geopolítica”.
Otro de los puntos centrales del mensaje de Milei fue la puesta en valor del acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos, cuestionado duramente días atrás por Axel Kicillof.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión