“He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor en Trabajo, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ Nacional”, expresó Walter Correa en redes sociales.

Ads

Y añadió: “Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”.

“La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real. La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”, concluyó.

Ads

Desde el cristinismo dudaron de la postura del Ministro y la interna con el axelismo volvió a escalar.

Ads