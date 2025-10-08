“Que la ministra Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen. Les recuerdo que la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Rio Negro es Lorena Villaverde, detenida por llevar medio kilo de cocaína, vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Fred Machado, que vive en la mansión de Ciccarelli. La trama narco no termina en Espert”, lanzó en Twitter Juan Grabois, candidato a legislador por la Fuerza Patria en la Provincia.

Y Patricia Bullrich contestó: "Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes".

Rápidamente el dirigente social salió a hacer su descargo: “Lo suyo es una amenaza, pero ¿sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil. A mí me custodia Francisco desde el cielo... Usted no tiene poder sobre mí, no me mueve un pelo ni su SIDE, ni sus matones de uniforme, ni sus detenciones teledirigidas ni el sadismo que lleva con usted desde la guerrilla hasta el patrullero”.

Y añadió: No fui notificado de una sola imputación por robo, estafa, narcotráfico o corrupción. De las que me inventaron ustedes, todas sobreseído. Por ahí con sus extraños llamaditos a fiscales me consigue alguna inventada... pero si no, shhhh, deje de mentir. Sus jefes Javier y Karina Milei, en cambio, sí están imputados en la causa de la criptoestafa Libra donde dicho sea de paso soy querellante y se ve que andan nerviosos".

