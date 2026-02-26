El tren Mitre volverá a circular parcialmente este domingo 1° de marzo entre Tigre y Belgrano C, luego de casi 50 días de suspensión por trabajos de renovación de vías y tendido de cables.

La interrupción del servicio comenzó el 10 de enero y afectó especialmente al ramal Tigre, que estuvo completamente detenido. Los otros dos ramales, José León Suárez y Bartolomé Mitre, siguieron funcionando pero solo hasta Belgrano R.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la primera semana de marzo servirá para realizar “pruebas necesarias” con trenes y capacitaciones del personal. A partir del domingo 8 de marzo, los tres ramales retomarán el recorrido completo hasta Retiro.

Las obras forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y son consideradas “fundamentales y urgentes”. Incluyeron la renovación de 29 kilómetros de vías, el tendido de 120 kilómetros de cables de señalamiento, la intervención de 16 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes y alcantarillas.

Según los planes oficiales, el ramal Tigre reducirá su tiempo de viaje a Retiro en unos 10 minutos hacia mediados de año, con mejoras que podrían llegar a 17 minutos antes de fin de año.

Los trabajos continuarán en horario nocturno en el ramal Tigre para no afectar el servicio diurno. Además, las pruebas iniciales del sistema de señalización se harán con formaciones vacías, lo que permitirá definir el esquema de operación con la infraestructura renovada.

Desde Ferrocarriles Argentinos destacaron que las obras se realizaron en verano por la menor cantidad de pasajeros y justificaron la suspensión total del ramal Tigre para acortar el tiempo de las intervenciones: de tres meses a 50 días.