El municipio de Trenque Lauquen inauguró un nuevo Laboratorio Municipal de Diagnóstico de Triquinosis, que ya funciona en el edificio del Centro de Zoonosis y permitirá agilizar el análisis de muestras, ampliar la capacidad de procesamiento y fortalecer las tareas de prevención de esta enfermedad parasitaria.

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La obra fue financiada íntegramente con recursos municipales y forma parte del Plan de Remodelación de Edificios Públicos impulsado por la gestión del intendente Francisco Recoulat. Además, las nuevas instalaciones fueron adecuadas a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Durante la recorrida por el nuevo laboratorio, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Yanina López; el subsecretario de Desarrollo Económico y Productivo, Germán Lauro; el director de Obras y Servicios Públicos, César Frachia; la responsable del Centro de Zoonosis, Rosario Guarrochena; y representantes de la protectora Unidos por las Mascotas.

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La intervención permitió recuperar un sector del edificio para destinarlo exclusivamente a las tareas de diagnóstico sanitario, mejorando las condiciones de trabajo y posibilitando el procesamiento simultáneo de una mayor cantidad de muestras.

El laboratorio cuenta con un veterinario que trabaja diariamente y dispone de mesadas de trabajo, área de lavado, sector de refrigeración para conservar insumos, espacios de almacenamiento, ventilación natural, iluminación LED e instalaciones eléctricas y sanitarias adaptadas a las exigencias de este tipo de establecimientos.

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La prevención, clave para evitar la enfermedad

Desde el Centro de Zoonosis remarcaron que el objetivo principal del nuevo espacio es fortalecer la prevención de la triquinosis, una enfermedad parasitaria que puede transmitirse a las personas al consumir carne o chacinados elaborados con animales infectados que no fueron sometidos al correspondiente análisis sanitario.

"Es muy importante contar con este nuevo laboratorio porque fortalece el trabajo preventivo, que es la herramienta más eficaz para evitar la enfermedad", explicó la responsable del área, Rosario Guarrochena.

La funcionaria recordó que quienes elaboren chacinados caseros deben acercar una muestra de la entraña del animal para su análisis antes del consumo, ya que ese estudio permite detectar la presencia del parásito y evitar posibles contagios.

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Resultados en el mismo día

El nuevo laboratorio ya se encuentra operativo y recibe muestras de lunes a viernes, de 7 a 13, en el Centro de Zoonosis municipal.

Según informó el municipio, los análisis se realizan durante la misma jornada y los resultados se entregan en el día, una mejora que permitirá brindar una respuesta más rápida a productores y vecinos que elaboran alimentos derivados del cerdo u otras especies susceptibles a la enfermedad.

Con la incorporación de este espacio, el municipio busca optimizar los controles sanitarios y reforzar una de las principales herramientas para prevenir brotes de triquinosis en la comunidad.