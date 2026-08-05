El encuentro impulsado por Gabriel Katopodis se realizará de 9.00 a 16.00, en la Sociedad Rural de Trenque Lauquen (Regimiento 3 de Caballería 199), y contará con la participación de actores estratégicos y referentes de la sociedad civil de los municipios de Adolfo Alsina, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Pinto, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Lincoln, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

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Esta iniciativa tiene por objetivo debatir el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, enfocado en los desafíos y oportunidades de cada región; buscando incorporar la mirada y la experiencia de los actores territoriales; y así definir líneas de acción y obras estratégicas para el desarrollo regional, se informó oficialmente.

Los asistentes estarán divididos en mesas participativas en las que se debatirá sobre Conectividad y logística; Recursos hídricos; Energía; Infraestructura para las ciudades; Infraestructura del cuidado; y Juventudes.



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