Tras no llegar a un acuerdo la semana pasada, el Concejo Deliberante retomó este lunes el tratamiento del Presupuesto 2023. El centro del debate gira en torno al aumento de tasas municipales. Desde Juntos aseguraron que el Ejecutivo no emitió respuestas acerca de la propuesta de su bloque y agregaron que el peronismo tampoco presentó ninguna iniciativa formal.

En esta línea, la Concejala, Soledad Cadenas, había declarado a Cadena 3, finalizada la reunión de la semana pasada: «Esperemos que la propuesta no suba a último momento, como el año anterior, porque requiere un análisis: no podemos aprobar, desaprobar o absteneros de algo que no conocemos. No solo es desprolijo sino irresponsable”.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, adelantó el pasado viernes que «estamos lejos de arribar a un acuerdo» con la oposición” pero explicó que confiaba “en llegar a un aumento razonable», y que para esto continuarían “negociando durante el fin de semana, hasta último minuto: venimos de un atraso año a año de las tasas del 40%. Para acompañar la inflación, debería quedar por encima”.

Y tal como lo había previsto la edil, en la sesión de este lunes, llegó la propuesta del Ejecutivo, que implica un 75% de aumento de tasas, y fue consensuada entre el oficialismo y el peronismo, dejando afuera al sector cambista. Por este motivo, la sesión extraordinaria pasó a cuarto intermedio, hasta el martes a las 11 horas, por pedido del bloque, presidido por la radical Daiana De Grazia. Cabe aclarar que más allá del feriado nacional decretado para este martes, los ediles retomarán su reunión en el recinto.

El proyecto que ingresó al orden del día de la sesión de la fecha, contempla un incremento de tasas, que ronda en el promedio del 75% desdoblado; es decir que se aplicaría un 37% a partir de enero y tres tramos del 8,5% respectivamente a lo largo del año, en donde las que se agregan, se suman en base a la anterior.