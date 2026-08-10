Tres personas vinculadas políticamente al concejal de San Pedro Ariel Rey figuran como empleados de la Municipalidad de Campana, según surge de los decretos de designación publicados por ese municipio. Se trata de Andrés Ferrari, Enzo Gravino y Leticia Noguera, todos relacionados con el espacio San Pedro Puede.

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Los tres fueron incorporados bajo la figura de “personal sin estabilidad, en el cargo de asesor técnico – clase III”, aunque sus designaciones se produjeron en distintos momentos. El dato adquiere relevancia por el vínculo político de los tres con Rey y por el hecho de que sus designaciones corresponden a la gestión del intendente de Campana, Sebastián Abella, referente del PRO en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Andrés Ferrari, la designación se produjo mediante el decreto 866/25, firmado el 17 de septiembre de 2025. Permaneció en el cargo hasta el 11 de febrero de 2026, cuando se formalizó su renuncia a través del decreto 124/26.

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Ferrari es uno de los principales colaboradores políticos de Rey y también integró sus listas como candidato. Consultado sobre su función como personal de la Municipalidad de Campana, no respondió.

Por su parte, Enzo Gravino fue designado mediante el decreto 274/26, del 7 de abril de 2026. Gravino tuvo un rol central en el armado político de Rey: fue jefe de campaña y también candidato del espacio.

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Dos días después, el 10 de abril, mediante el decreto 306/26, fue designada Leticia Noguera, esposa de Gravino. Al igual que los otros dos, quedó encuadrada como personal sin estabilidad en el cargo de asesor técnico – clase III.

Consultado sobre su situación laboral, Gravino explicó que tanto él como su esposa son personal transitorio de la Municipalidad de Campana y sostuvo que el trabajo que realizan está relacionado con el asesoramiento a emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Según explicó, desde hace algunos años prestaban ese tipo de colaboración de manera voluntaria y que durante 2026 pasaron a formar parte del personal remunerado del municipio debido, entre otras cuestiones, a los gastos de movilidad.

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“Hace un par de años que le prestamos un servicio que hicimos durante mucho tiempo de manera voluntaria, principalmente a cambio de experiencia en la administración pública”, explicó Gravino.

El dirigente detalló que su esposa, que es contadora, realiza tareas vinculadas al asesoramiento contable y comercial, mientras que él aseguró contar con experiencia y capacitaciones en desarrollo comercial a partir de su trayectoria laboral en una empresa multinacional.

“El servicio que prestamos es para dar charlas con emprendedores y asesoramiento a nuevos emprendimientos y al desarrollo comercial de la ciudad”, sostuvo Gravino al explicar las tareas que realizan en Campana.

De esta manera, los decretos municipales muestran que tres personas vinculadas directamente con el armado político de un concejal de San Pedro ocuparon o actualmente ocupan cargos en la estructura de la Municipalidad de Campana, bajo la misma categoría administrativa de asesor técnico.

Sergio Ariel Rey es empresario y referente de San Pedro Puede. En las elecciones de 2025 encabezó la lista de ese espacio, que concurrió en alianza con La Libertad Avanza, y fue electo concejal. Actualmente preside el bloque San Pedro Puede en el Concejo Deliberante de San Pedro y mantiene una posición opositora al intendente Cecilio Salazar.

Su espacio político mantiene además vínculos con el PRO, partido al que pertenece el intendente de Campana, Sebastián Abella. En los últimos meses, Rey también tuvo protagonismo por un fuerte enfrentamiento con el concejal Martín Rivas, a quien denunció por una presunta agresión física durante una reunión vinculada al análisis de la Rendición de Cuentas.