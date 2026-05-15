Tres de Febrero volvió a posicionarse como un referente en políticas públicas al recibir tres importantes distinciones de la Red de Innovación Local (RIL). El evento se realizó en Rosario, donde el distrito ganó la distinción de "Ciudad Líder" en el premio de Gestión Eficiente y los sellos de Ciudades de la Educación y Ciudades Planificadas. Estuvo presente el intendente Rodrigo Aybar, junto con la Secretaria de Capital Humano, Daniela Reich, y el ex jefe comunal, Diego Valenzuela.

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Nuevamente, el municipio se quedó con la certificación de Gestión Eficiente, un reconocimiento a las administraciones que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica y sostenible. En esta edición, el distrito alcanzó un sobresaliente 97,6% en profesionalización, destacándose por el uso de estadísticas y la creación de un Tablero de Gestión de Proyectos que permite un seguimiento riguroso del trabajo diario.

Además de la eficiencia administrativa, fue distinguido con el Sello de Ciudades de la Educación, en el que se valoran las políticas integrales para fortalecer las trayectorias educativas y la inversión en infraestructura. Consolidó este reconocimiento gracias a sus programas de alfabetización e inclusión digital, como "Recreo Digital" y "Jornada Completa", orientados a mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los vecinos.

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También recibió el sello de Ciudades Planificadas, que premia el ordenamiento y crecimiento estratégico del distrito. El galardón destaca la implementación del nuevo Código de Planeamiento Urbano y herramientas innovadoras como el banco de tierras y la regularización dominial. Estos procesos consolidan un modelo de ciudad compacta e integrada, orientado al desarrollo sostenible y basado en el uso de datos para la toma de decisiones.

“La modernización del municipio, tal como lo demuestra Tres de Febrero, es un camino que incluye el trabajo articulado de varias áreas con resultados sumamente satisfactorios para el total de la ciudadanía”, concluyeron desde RIL. Con estas distinciones, Tres de Febrero reafirma su compromiso con la mejora constante de sus procesos administrativos, consolidando un modelo de gestión basado en la transparencia y en resultados concretos.

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