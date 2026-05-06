Tres destinos, un mismo sabor: Lobos, Berisso y Villa Ventana celebran el fin de semana del alfajor
Las propuestas combinan gastronomia y shows en vivo. En una de las fiestas, elaborarán un alfajor gigante.
La provincia de Buenos Aires se convierte este fin de semana en el paraíso de los amantes del dulce con tres fiestas dedicadas al alfajor. Con entrada libre y gratuita, Lobos, Berisso y Villa Ventana (Tornquist) ofrecen propuestas imperdibles.
En Lobos, la 4º Fiesta del Alfajor promete un “Encuentro con el Sabor” en el tradicional Parque Ingeniero Hiriart. Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de shows en vivo, una demostración de BMX y el esperado concurso al mejor alfajor, donde productores locales competirán por destacarse. Uno de los grandes atractivos será la elaboración de un alfajor gigante que luego será compartido entre los asistentes, sumado a la feria de artesanías y emprendimientos.
Por su parte, Berisso también se suma a la celebración con su Festival del Alfajor en el Gimnasio Municipal. Productores de alfajores, miel, mermeladas y chocolates exhibirán sus creaciones, acompañados de degustaciones, clases magistrales y competencias. El evento contará además con un sector gastronómico y un patio de juegos pensado para el disfrute de grandes y chicos.
En el sudoeste bonaerense, Villa Ventana será sede de la 1° Fiesta del Alfajor Serrano. Además de la exposición y venta de alfajores artesanales, habrá música en vivo y espectáculos de humor. La particularidad del evento será la creación del “Alfajor Serrano”, una versión original que los participantes presentarán ante el público, encargado de degustar y votar a los ganadores.
Datos claves
📍 Lobos – 4º Fiesta del Alfajor
Lugar: Parque Ingeniero Hiriart
Fecha: Sábado 9 (desde las 14:00) y domingo 10 (desde las 10:00)
Entrada: Gratuita
Destacados:
Concurso al mejor alfajor
Alfajor gigante
Shows en vivo y demo de BMX
Feria de artesanos
📍 Berisso – Festival del Alfajor
Lugar: Gimnasio Municipal (calle 9 y 169)
Fecha: Sábado 9 y domingo 10
Horario: 12:00 a 22:00
Entrada: Gratuita
Destacados:
Degustaciones y masterclass
Productores locales
Sector gastronómico
Patio de juegos
📍 Villa Ventana (Tornquist) – 1° Fiesta del Alfajor Serrano
Lugar: Plaza de Villa Ventana
Fecha: Sábado 9 y domingo 10
Horario: Desde las 10:00
Entrada: Gratuita
Destacados:
Concurso “Alfajor Serrano”
Música en vivo y humor
Exposición y venta artesanal
Más información:
Lobos: Instagram @turismolobos | WhatsApp (2227) 500405
Berisso: Instagram y Facebook Municipalidad de Berisso
Villa Ventana: Instagram @alfajorfestvv y @camaravillaventana
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