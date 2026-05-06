La provincia de Buenos Aires se convierte este fin de semana en el paraíso de los amantes del dulce con tres fiestas dedicadas al alfajor. Con entrada libre y gratuita, Lobos, Berisso y Villa Ventana (Tornquist) ofrecen propuestas imperdibles.

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En Lobos, la 4º Fiesta del Alfajor promete un “Encuentro con el Sabor” en el tradicional Parque Ingeniero Hiriart. Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de shows en vivo, una demostración de BMX y el esperado concurso al mejor alfajor, donde productores locales competirán por destacarse. Uno de los grandes atractivos será la elaboración de un alfajor gigante que luego será compartido entre los asistentes, sumado a la feria de artesanías y emprendimientos.

Por su parte, Berisso también se suma a la celebración con su Festival del Alfajor en el Gimnasio Municipal. Productores de alfajores, miel, mermeladas y chocolates exhibirán sus creaciones, acompañados de degustaciones, clases magistrales y competencias. El evento contará además con un sector gastronómico y un patio de juegos pensado para el disfrute de grandes y chicos.

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En el sudoeste bonaerense, Villa Ventana será sede de la 1° Fiesta del Alfajor Serrano. Además de la exposición y venta de alfajores artesanales, habrá música en vivo y espectáculos de humor. La particularidad del evento será la creación del “Alfajor Serrano”, una versión original que los participantes presentarán ante el público, encargado de degustar y votar a los ganadores.

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Datos claves

📍 Lobos – 4º Fiesta del Alfajor

Lugar: Parque Ingeniero Hiriart

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Fecha: Sábado 9 (desde las 14:00) y domingo 10 (desde las 10:00)

Entrada: Gratuita

Destacados:

Concurso al mejor alfajor

Alfajor gigante

Shows en vivo y demo de BMX

Feria de artesanos

📍 Berisso – Festival del Alfajor

Lugar: Gimnasio Municipal (calle 9 y 169)

Fecha: Sábado 9 y domingo 10

Horario: 12:00 a 22:00

Entrada: Gratuita

Destacados:

Degustaciones y masterclass

Productores locales

Sector gastronómico

Patio de juegos

📍 Villa Ventana (Tornquist) – 1° Fiesta del Alfajor Serrano

Lugar: Plaza de Villa Ventana

Fecha: Sábado 9 y domingo 10

Horario: Desde las 10:00

Entrada: Gratuita

Destacados:

Concurso “Alfajor Serrano”

Música en vivo y humor

Exposición y venta artesanal

Más información:

Lobos: Instagram @turismolobos | WhatsApp (2227) 500405

Berisso: Instagram y Facebook Municipalidad de Berisso

Villa Ventana: Instagram @alfajorfestvv y @camaravillaventana