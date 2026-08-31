Tres diputados bonaerenses viajan a Brasil para intentar recomponer el vínculo con Lula tras los insultos de Milei.

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Nicolás Massot, Victoria Tolosa Paz y Eduardo Falcone integran la comitiva opositora que viajará este martes a Brasilia para mantener reuniones con legisladores y funcionarios brasileños, en medio de la tensión diplomática entre el gobierno de Javier Milei y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La delegación está integrada por legisladores de distintos bloques y fue impulsada por Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires. También forman parte de la comitiva sus pares bonaerenses Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, y Eduardo Falcone, del MID. Los registros oficiales de la Cámara de Diputados confirman que los tres representan al distrito Buenos Aires.

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Junto a ellos viajarán Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Maximiliano Ferraro, de la Ciudad de Buenos Aires; Martín Lousteau y Esteban Paulón, de Provincias Unidas y representantes de Santa Fe y CABA respectivamente, además de otros legisladores. También podría sumarse el peronista Guillermo Michel y algunos senadores.

La iniciativa surgió a partir del conflicto generado por los fuertes cuestionamientos de Milei contra Lula durante su última visita a Brasil. El objetivo de los legisladores es abrir un canal de diplomacia parlamentaria que permita sostener los vínculos institucionales entre ambos países más allá de las diferencias entre los gobiernos.

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Massot sostuvo que la política exterior argentina no debería quedar condicionada por las diferencias personales entre presidentes y remarcó que la visita tiene carácter institucional y no partidario.

Una agenda en Brasilia

La actividad principal de la delegación será el miércoles. Los diputados tienen previsto visitar el Palacio do Planalto, sede de la Presidencia de Brasil, donde mantendrán reuniones con funcionarios del gobierno de Lula.

También pasarán por Itamaraty, la Cancillería brasileña, para reunirse con la vicecanciller María Laura da Rocha.

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En el Senado brasileño, en tanto, mantendrán encuentros con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y con el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina, encabezados por el senador Nelsinho Trad.

La comitiva permanecerá dos días en Brasilia y, según se informó, cada legislador afrontará con sus propios recursos los gastos del viaje y la estadía.

La visita se produce luego de una escalada de tensión entre Argentina y Brasil, a partir de las declaraciones de Milei contra Lula y otros funcionarios brasileños. En ese contexto, los legisladores opositores buscan recuperar un canal de diálogo institucional con el principal socio comercial de la Argentina.