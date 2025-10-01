El abuelo de dos de las chicas asesinadas en Florencio Varela habló tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el presunto autor intelectual del triple crimen, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, capturados este martes en Perú. “Sentimos un poco de alivio, ahora queremos ver qué hace la Justicia”, expresó Antonio, abuelo de Brenda y Morena.

En diálogo con la prensa, el hombre no descartó que “pueda haber otros responsables” detrás de la masacre ocurrida en Florencio Varela. “El abogado nos dijo que es muy difícil que un chico de 20 años pueda manejar semejante red”, afirmó, en relación a la organización que operaba en el conurbano y que, según la investigación, era dirigida por el narco peruano.

La captura de los prófugos en Perú se suma a las otras nueve detenciones realizadas en la causa, aunque los investigadores sospechan que aún hay más involucrados. El caso mantiene en vilo a las comunidades de Florencio Varela y La Matanza, donde los familiares de las víctimas vienen reclamando justicia desde el inicio de la causa.

El triple crimen que conmociona al país: habla el abuelo de Brenda y Morena



La caída de “Pequeño J” generó un fuerte impacto en la investigación. Según los investigadores, el narco peruano había logrado extender su influencia en distintas zonas del conurbano bonaerense, donde operaba con complicidades locales.

La familia de Brenda y Morena ahora espera avances judiciales concretos. “Estamos un poco más tranquilos, pero queremos que la causa avance y que no quede nadie afuera”, insistió el abuelo, quien se convirtió en una de las voces visibles del reclamo por justicia.

