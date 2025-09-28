Sabrina, mamá de Morena Verdi, volvió a hablar públicamente sobre el triple femicidio de su hija, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, y planteó serias dudas sobre la investigación. En diálogo con Radio Rivadavia, la mujer calificó a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, como un “perejil”:

Ads

“No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”.

Sabrina denunció además intentos de desviar la atención del caso:

“Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres deje de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”.

La mujer también relató un episodio de tensión con la Policía de la Ciudad durante la movilización de este sábado al Congreso: “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’. Me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado. En vez de protegernos, nos atacás. Es tu deber”, expresó.

Ads

Sabrina cuestionó los tiempos de la Justicia y el accionar del fiscal, exigiendo respuestas concretas sobre los rastrillajes y negó la presencia de narcotráfico en su barrio: “No, acá, que yo sepa, cerca de mí no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”.

Seis detenidos y la búsqueda internacional de “Pequeño J”

La investigación sumó en las últimas horas un nuevo detenido: Ariel Giménez, de 29 años, acusado de enterrar a las tres víctimas en Florencio Varela. Giménez fue interceptado por la Policía Bonaerense tras regresar a su vivienda durante una serie de allanamientos en la zona sur del Conurbano, informó el portal Infosexta.

Ads

Con esta captura, ya son seis los detenidos en el expediente, incluyendo a Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Daniela Ibarra, Andrés Maximiliano Parra, Magalí Celeste González Guerrero y Víctor Sotacuro Lázaro, este último extraditado desde Bolivia.

No obstante, la prioridad sigue siendo la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el autor principal del femicidio. La Policía Federal Argentina solicitó a Interpol la emisión de una notificación roja, registrada el sábado 27 de septiembre, para colaborar en su localización y detención provisional con fines de extradición.

Según la reconstrucción de los hechos, las víctimas fueron golpeadas, apuñaladas y asesinadas entre el 19 y el 23 de septiembre en la vivienda de la calle Chañar al 700. Luego fueron enterradas en el pozo cavado presuntamente por Giménez. La calificación legal es homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y violencia de género, con pena máxima de 35 años de prisión.