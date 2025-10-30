La diputada nacional bonaerense de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, protagonizó un fuerte cruce con su par de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, durante una reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. El intercambio subió de tono cuando la libertaria la acusó de avalar un “proceso turbio” en Formosa y la legisladora oficialista le retrucó con una frase que se volvió viral.

El episodio ocurrió este miércoles en el Salón Azul del Congreso de la Nación, durante una extensa jornada de debate. En medio de la exposición, Lilia Lemoine, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, le consultó a Moreau si consideraba que en Formosa “se respetan los derechos humanos” y si las elecciones en esa provincia “no tuvieron fraudes”.

La pregunta incomodó a la dirigente de Unión por la Patria, también representante bonaerense, quien respondió que el planteo “no era atinente” al tema que se trataba en la comisión. “Cuando vos hablás de la supresión de derechos humanos, estamos hablando de temas muy sensibles, porque fueron la diferencia entre la vida y la muerte, entre dictadura y democracia”, expresó Cecilia Moreau.

Pese a la aclaración, Lemoine insistió: “Es mi pregunta, levantemos la sesión entonces. Listo, no pregunto más, pero ¿sabés qué? Dejás en claro que este proceso es turbio”. La respuesta de Moreau fue inmediata y encendió la tensión en la sala: “¿Qué turbio? Mirá, son las ocho y media de la noche, estamos desde las nueve de la mañana. Turbia sos vos, nena”, lanzó la diputada en tono irónico.

El intercambio no pasó desapercibido y rápidamente circuló en redes sociales, donde usuarios replicaron el video del cruce entre las legisladoras bonaerenses. El tenso episodio volvió a exponer las diferencias entre el peronismo y La Libertad Avanza dentro del Congreso, en un contexto político cada vez más polarizado.

