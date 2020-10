La app Cuidar será adaptada en una versión para el verano con la cual los visitantes deberán cargar los datos de estadía para la próxima temporada y a través de la cual serán autorizados a viajar.

"Con protocolo, con aplicaciones y responsabilidad y conciencia venimos a anunciar que va a haber temporada en la provincia", aseguró el gobernador Axel Kicillof durante la presentación de los protocolos para una temporada que será extendida y arranca en noviembre para finalizar en Semana Santa de 2021. Al respecto, aclaró: "Parecen tediosos pero son necesarios. tienen que ver con cómo va a ser la vida en los centros turísticos".

El mandatario sostuvo que "la idea es que dónde vayamos no nos sintamos nerviosos ni angustiados sino seguros y cuidados". "Para poder tener una temporada y así como evitamos una catástrofe con el sistema de camas, lo peor que nos podría pasar es no tener los mismos recaudos equivalentes en los lugares donde queremos descansar", remarcó. Y agregó: "Se va poder veranear pero no como siempre".

"Es una cuestión de convivencia y respeto mutuo, vamos a pedir esa cordialidad con la que nos reciben que sea con respeto de los que van", recalcó.

Al respecto de la app "Cuidar Verano", que será una adaptación de la app Cuidar que ya rige para los permisos de circulación, "se va poder indicar en qué días, con quiénes, a qué municipio y en qué alojamiento el turista se va a desplazar. Deberá ser con anticipación y se informarán las fechas, anticipó.

"Esta app se va a tener que llenar, y una vez llenada se va a pasar a los municipios para que constaten los datos y demos la autorización", indicó.

Sobre el funcionamiento aseguró que "lo que peor que nos puede pasar es que nos descoordinemos, que una semana no vaya nadie y a la otra se llene, la idea es actuar de manera ordenada". "Con la aprobación para ingresar al municipio ya va a estar el trámite terminado", djo.

Tampoco se permitirá que visitantes lleguen circulen para ver si hay alojamiento. También adelantó que se entregue una certificación "para pasar el día" a visitantes de municipios cercanos.