El pase sanitario en territorio bonaerense rige desde el 21 de diciembre y a nivel nacional a partir del 1ro de enero. Mientras la disposición bonaerense no advierte nada en relación al turismo, la medida lanzada por Alberto Fernández si lo hace.

Pase Sanitario bonaerense.

El esquema completo es requerido para:

I- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales gimnasios,cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas,casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes.

II- Realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales.

III- Trámites presenciales ante entidades privados, cuando impliquen aglomeramiento de personas.

IV- Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas.

Ninguno de los puntos citados hace referencia al turismo.

Pase Sanitario nacional:

La medida que comienza a regir el 1ro de enero sí hace referencia al turismo e impacta en el territorio bonaerense.

El esquema completo (dos dosis) será solicitado para viajes grupales de estudiantes y viajes grupales de jubilados o similares.

La única duda que plantea esta medida es el criterio no especificado “o similares” dado que hay empresas turísticas que brindan viajes que incluyen a gente de tercera edad pero también otros rangos etarios más bajos y además, no necesariamente viajan en un grupo homogéneo sino que solo comparten el transporte.

Tambien es polémica la exigencia de un requisito sanitario que en muchos casos no existía cuando adquirieron el viaje dado que muchos paquetes se han vendido antes de que Alberto Fernández anunció esta obligatoriedad. Si alguna de estas personas no se vacunó, no estaría a tiempo de hacerlo por más que cambie de postura para adecuarse a las nuevas exigencias.