Marcos Gómez, padre de Kim Gómez, quien fue asesinada a los siete años por dos menores que la arrastraron durante 15 cuadras en un robo en La Plata, reiteró su demanda de justicia en el primer aniversario del fallecimiento de la pequeña, mientras se desarrolla el juicio.

Ads

“Hoy es un día de muchas sensaciones encontradas, de esos días que quisiera arrancar del calendario. Pero no se puede volver el tiempo atrás, nos toca secarnos las lágrimas y seguir aunque duela”, señaló.

Marcos compartió una foto familiar de su tiempo en la ciudad balnearia de Claromecó, donde resaltó: "Elijo esta foto porque nos describe como lo que somos: personas que apostaron siempre por la familia y, sobre todo, por los chicos". A pesar de ser padres separados, destacó el respeto mutuo y el esfuerzo que hicieron por sus hijos.

Ads

El padre continuó: “Claromecó fue nuestro gran lugar en el mundo, donde buscábamos la paz que en la ciudad hace años se perdió”.

“Kim nos duele a todos, a miles de personas”, recalcó, y agradeció el apoyo recibido desde el primer momento.

Ads

En su mensaje también enfatizó: "A un año sin ella están pasando cosas muy importantes. Le prometí luchar no solo con un pedido de justicia; quiero que las cosas cambien, me parece demasiado alto el costo para que quede todo así nomás". “Voy a ir por las leyes por los lugares necesarios para generar oportunidades, hoy soy su voz”, adelantó.

Con firmeza, concluyó: "Con mis ideales, valores y respeto, este es el modo Kim Gómez, una persona increíble que se merecía vivir la vida". Se despidió de su hija con un emotivo "Princesa".

Asimismo, compartió en redes sociales que se llevará a cabo una colecta en homenaje a la menor, donde se reunirán útiles escolares, ya que "no todas las infancias cuentan con lo necesario para comenzar el ciclo lectivo".

Ads

Veredicto

Esta semana se conocerá el veredicto del juicio contra T. G., el joven de 18 años que fue juzgado como menor de edad, debido a que tenía 17 al momento del asesinato. Está imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor.

La última audiencia se celebrará el próximo viernes 27 de febrero, y allí se conocerá si el tribunal considera culpable o no al acusado.