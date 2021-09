La criptomonedas tienen su origen en el 2008. Con cerca de un millón de usuarios en Argentina, cada día son más las personas que confían en esta moneda virtual para realizar inversiones.

En el caso de Federico, fue en el 2015 cuando conoció bitcoin por medio de un libro que lo llevó a la comunidad local de Capital Federal donde se contactó con la ONG Bitcoin Argentina.

En el 2017 renunció a su trabajo en relación de dependencia y hoy por hoy su trabajo consiste en difundir y dar capacitaciones contando cómo funcionan estas tecnologías y el potencial que tienen. "No se dedica a compra y venta de criptomonedas, no es el objetivo, sino más que nada buscamos que por lo menos la gente trate de entender de qué se trata y cómo funciona esta tecnología y la diferencia con otras alternativas", explicó en diálogo con LaNoticia1.com

El 24 de septiembe emprendió un viaje que tiene como destino final El Salvador, el primer país que toma al Bitcoin como moneda de curso legal, pero ¿Qué hay detrás de estas nuevas tecnologías? ¿Són posibles de ser hackeadas? ¿Se pueden utilizar para las compras diarias?

¿Qué es bitcoin y cuáles son sus beneficios?

Podríamos decir que bitcoin es el siguiente paso en la historia de la evolución del dinero. Si uno revisa la historia se da cuenta que el dinero, el concepto de dinero es un invento, es una idea de las sociedades para organizarse a la hora de comercializar y el dinero en sí puede ser cualquier cosa que un grupo de persona se haya puesto de acuerdo en una comunidad para transaccionar, pero la historia va mostrando que hay ciertas cualidades que tiene que tener el dinero para que perdure en el tiempo y en ese sentido el oro se usó por un montón de tiempo porque es escaso, es difícil de generar, porque no se puede truchar por decirlo así, y eso siguió evolucionando, después apareció el papel moneda que estaba respaldado por metal, oro, el patrón oro, eso siguió evolucionando hasta la actualidad que el dinero hoy por hoy es emitido por los estados, pero no es un dinero que esté respaldado en algo más allá que en la confianza que se tenga en esa institución, ósea en el gobierno que lo está emitiendo. No es como antes que el dinero que emitían los estados estaba respaldado en un metal, en un objeto escaso, sino que hoy por hoy los estado pueden emitir todo el dinero que necesitan, es un poco lo que después trae consecuencia como la inflación si hay una emisión desmedida de ese dinero, entonces en esa línea aparece bitcoin en 2008 como una propuesta de crear un dinero que no dependa de una institución central. Se dice que bitcoin y su tecnología es descentralizada y esto tiene que ver con que no es que hay una empresa, un organismo o un grupo de personas que lo controlen o que sean dueños de esta tecnología sino que simplemente es un software, es un programa, es código, es programación, que está corriendo en miles y miles de computadoras alrededor del mundo. Este servidor, esta información por la cual funciona bitcoin y criptomonedas no es que se encuentra ubicada en un servidor central sino que está ubicada al mismo tiempo en miles y miles de computadoras a la vez lo cual lo hace fuerte a censuras y a que lo puedan hacker. Bitcoin es información, es una especie de dinero digital y de alguna manera dónde está ese dinero, tiene que estar registrado en algún lugar digitalmente, tiene que haber un control de los saldos, ese lugar sería la blockchain, la cadena de bloques que es una base de datos donde se guardan todas las transacciones de bitcoin y es ubicable, cualquiera puede ver cómo funciona el programa y lo que está escrito, pero la particularidad es que no está en un único servidor, sino que cualquiera puede tener una copia de esta base de datos, por lo que si alguien quisiera hackear o modificar algo de esta información lo que tendría que hacer es hacerlo al mismo tiempo en todas las computadoras y en todos los dispositivos donde está alojada esta información, lo cual a nivel tecnológico es prácticamente imposible.

¿La posibilidad de hackeo genera desconfianza en las personas?

Cuando se trata de dinero y de algo nuevo la gente tiene desconfianza, pero a nivel tecnológico es muy robusto y seguro, entonces por eso nosotros tratamos de difundir estos conceptos como para que la gente de a poco vaya investigando o hasta entendiendo que a nivel seguridad el protocolo y el software es altamente seguro, viene funcionando hace 13 años y hasta ahora no lo han podido hackear. Nada es imposible, pero con todos los análisis que se pueden hacer, hoy por hoy no existe manera de poder pararlo por como funciona.

¿Cuántas personas lo utilizan en Argentina?

Hace poco escuché cerca de un millón de personas. Se que la adopción va en aumento por varias cuestiones, una tiene que ver con el control de cambios, bitcoin está pensando también como una solución a aquellos lugares o personas que tienen problema para mover su dinero, o si no tienen buenas reservas de valores. A veces uno está en un país donde su reserva se devalúa mucho y entonces es natural querer reservar en otro activo para no perder poder adquisitivo. Quizas si vos estas viviendo en un país donde tu moneda es estable decis “me quedo en la moneda que emite el gobierno porque no estará respaldada en oro o en metales pero es una moneda que tiende mantener su valor o por lo menos no lo pierde tan rápido”, entonces en los lugares donde hay fuerte inflación es más normal que la gente empiece a prestarle atención a estas alternativas y en aquellos lugares donde tenes estos cepos y controles cambiarios y no puedes acceder libremente al mercado de cambios o no podes hacer una transferencia fuera de tu país, como está pasando en Argentina que es difícil acceder al dólar o hacer transferencias bancarias fuera del país. En ese sentido bitcoin y las criptomonedas son una excelente alternativa. Justamente la transacción de bitcoin no se puede impedir, no hay manera que un estado o un gobierno frene una transacción de bitcoin, no es que pueden ir a golpearle la puerta a una empresa o a un ente para decirle “no hagas esto”.

¿Cómo surge la Bitcoineta y cuál es su función?

La Bitcoineta nace en el 2017, y su objetivo de la tiene que ver con el ser una especie de puente que conecte estas tecnologías con las distintas ciudades o pueblos. Hasta este momento, quizás hoy hay un poco más de información en internet, en las redes, y hasta en los medios, pero la verdad sigue siendo algo novedoso en un punto. Lo que se notaba en Buenos AIres era que esa información o las personas que estaban en tema estaba muy concentrada en Capital Federal o alrededores y como la propuesta de la Bitcoineta fue tratar de llevar estos conocimientos y tecnologías a las periferias, quizás el objetivo es llegar a lugares donde esta información no llega. Si bien todo esto que podemos hablar, el funcionamiento, las bondades de las tecnologías están disponibles en internet, todo es de código abierto, cualquiera puede ver en cualquier momento cómo funciona, hay personas que por desconocimiento o por el motivo que sea no acceden a internet para averiguar estas cosas y ahí entra el rol de la Bitcoineta yendo físicamente a los lugares, hablando de persona a persona u organizando encuentros, charlas, hablando con comercios para explicarle cómo podría aceptar bitcoin si quisiera y también generar una comunidad.

¿Ya tienen el itinerario definido?

Tenemos una especie de mapa de recorrido. Este va a ser el viaje más largo de la Bitcoineta. Si bien ya en 20018 viene haciendo actividades y eventos, ha estado en Argentina, Chile, Uruguay, pero por lo general los viajes no duraban más de dos semanas, las giras, esta va a ser una gira pensada en realizarse en dos meses y, si bien tenemos a nivel país donde vamos a ir yendo, también hay veces que se itinerario puede ir modificándose por resoluciones mismas que van saliendo, de hecho teníamos pensado arrancar por Chile y bueno la semana pasada salió una resolución que no dejan entrar patentes argentinas entonces el cruce va a ser por bolivia. Si bien hay una ruta establecida o un recorrido por hacer a veces dependiendo las inclemencias del momento o un problema técnico puede ir variando.

¿Cómo está equipada la Bitcoineta?

Es una Sprinter y está equipada con tres asientos para llevar personas pero más atrás es una especie de oficina móvil, tiene una mesa en la cual tiene insertada una computadora que la usamos para mostrar a veces un poco de como funciona la blockchain y demás. Hay algo en el ecosistema que se llama nodos en el mundo bitcoin, que son estos lugares donde está almacenada esta base de datos y la realidad es que mientras más nodos haya, la red es más segura porque son más puntos que alguien tendría que atacar para dar de baja el sistema. Dentro de esta computadora, que es un software que uno se puede descargar dentro de la Bitcoineta también instalamos este software de nodos de bitcoin para mostrar con qué tan poco hardware uno puede ser parte de la red y ayudar a su seguridad. La pensamos como una oficina móvil, si bien nosotros cuando vamos parando hacemos actividad sy encuentro si en algún momento estamos en una plaza y queremos charlar con 3 o 4 personas espontáneas podemos hacerlo mismo dentro de la camioneta que tiene lo mínimo para hacer una especie de presentación. Francamente a nivel equipamiento lo necesario para un viaje, llevar aceite, agua, repuestos par la camioneta, equipaje, noe s que dormimos ahí, vamos parando en distintos destinos y nos vamos quedando en hoteles o similares, podríamos dormir ahi pero seria un caso de emergencia, no está pensada como para ir durmiendo ahí, sino que simplemente para trasladar los materiales que necesitemos para trabajar, repuestos y provisiones para el viaje y que sea una especie de salita por si necesitamos hacer un encuentro

¿Quiénes te acompañan?

Agustin y Guadalupe, una chica bitcoiner de la comunidad y ella va estar por lo menos en el primer tramo porque lo que vamos haciendo es quizás a veces a medida que vamos avanzando se va incorporando alguna persona, quizás llegamos a Perú y alguien de Perú se suma acompañarnos cierto tramo,está bueno viajar con alguien local para quizás no conocemos y una persona del lugar nos puede orientar mejor. Son varios voluntarios, si bien concretamente partimos Agustin Guadalupe y yo, somos un grupo de 20 voluntarios que dependiendo el viaje y el momento se suman unos u otros o lo que se va haciendo nos repartimos los tramos, si es un viaje de dos semanas se reparten entre 3 o 4 pero para este viaje teniendo en cuenta el contexto relacionado con la pandemia que todavía está sensible el tema vuelos y traslados decidieron que los que salgan sean ellos los que lleguen al final para no hacer tantos recambios.

¿Hacen convocatorias de tripulantes para sumar a sus viajes?

Si, ahora para este viaje no está previsto, aunque seguramente se vayan sumando personas en los países. En principio Agustin y yo está planificado que lleguemos al final, no haríamos cambio de tripulantes salvo que pase algo. Esta la puerta a un reemplazo pero apuntamos a llegar nosotros.

El Salvador es el primer país que toma bitcoin como moneda de curso legal ¿En otros lugares se puede usar el bitcoin para compras cotidianas o es solo para inversiones?

A nivel tecnológico y técnico el bitcoin está preparado para hacer operaciones del dia a dia, tiene dos o tres cosas que son los desafíos que va a tener que atravesar e implementar El Salvador en este caso es similar esta tecnología a lo que fue el comienzo de internet, está bastante asociado por cómo va creciendo esta industria. Quizás en el 90 y pico, cuando uno usaba internet, quizás no estaba la infraestructura para que todo el mundo pueda ver Youtube a la vez. En ese sentido bitcoin, si hoy por hoy todo el mundo quisiera usar bitcoin para las transacciones del dia a dia, la red estaría un poco colapsada o lenta. Bitcoin puede procesar hasta 2000 transacciones por segundo, es poco si se quiere masificar su uso, pero se está trabajando, hay desarrollos para solucionar este problema de estabilidad. El otro problema quizás que tiene es su volatilidad, si bien bitcoin en el tiempo se ha revalorizado, si uno ve la historia del bitcoin valiendo 0$ porque nació como lo que es, como un software y a medida que la gente lo fue usando fue ganando valor, bitcoin pasó de valer cero o $USD 40 mil en 10 o 12 años, pero no es un camino de solo sulas. Bitcoin quizás sube mucho, después baja, y baja bastante, y después quizás sube un montón, tiene ciclos de subas y bajas constantes a veces muy bruscos. Si vos sos un comerciante y cobrar en bitcoins y al otro dia baja 10 o 15% de esa venta que realizaste en tu moneda local le impacta como en una pérdida de ese monto, si soy comerciante tengo que tener cuidado a la hora de recibir bitcoin, quizás cuando lo tenga que usar va a estar en otro valor. Aunque también hay soluciones para eso. El Salvador desarrolló una especie de aplicación donde el comerciante recibe pago en bitcoin, automáticamente puede pasar esos bitcoin a dólar entonces de esa manera el comerciante tiene la opción de eliminar esa volatilidad. El otro gran desafío de bitcoin es que, si bien nace con la idea de ser un dinero de persona a persona que se use en el dia a dia, hoy por hoy el caso de uso no es tanto para pagar el pan, las cosas cotidianas, sino que su uso más común es el de envíos internacionales. Es un excelente vehículo para mover dinero a comparación de hacer una transferencia bancaria o usar Western Union o plataformas similares. Las comisiones o los tiempos son muchísimo mayor que en estas tecnologías, y el otro uso es el de reserva de valor. Hay gente que lo adquiere no como una moneda del día a día sino como gente que adquiere oro, cuando algo es utilizado como reserva de valor tiene menos chances de usarse en el día a día.

¿Se pueden comparar con acciones?

No lo compararía porque las acciones son emitidas por una empresa, están representando el valor de una industria o de una organización yo lo tendría que comparar con el oro, más que con una acción. Si bien hay lugares que cada vez aceptan bitcoin, la persona que tiene por más que tenga la posibilidad de ir y gastarlo no lo hace porque prefiere desprenderse de pesos o dólares y guardar bitcoin como el dinero fuerte y me desprendo de los otros dineros. Bitcoin va a ser lo que la gente quiere que sea. Es una tecnología y depende de cómo las personas lo vayan adaptando a sus necesidades es lo que va a ser. Si cierto tipo de personas lo quieren usar como medio de pago, desarrollaran aplicaciones para ir congelando valores, para que al comerciante le sea fácil y práctico, o se seguirá fortaleciendo la red para que cada vez sea más robusta y la gente confíe más.