Mientras millones de argentinos esperan el partido de la Selección, un bonaerense lo vivirá desde el otro lado de la historia. José Comalini, oriundo de Mercedes, reside desde hace nueve meses en Amán, la capital de Jordania, donde trabaja como entrenador en la Barça Academy. Allí asegura que el Mundial revolucionó al país y que el duelo ante Argentina se vive con una mezcla de ilusión y resignación.

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"Cuando descubren que soy argentino, lo primero que me dicen es que les tengamos piedad", contó entre risas. Según explicó, los jordanos sueñan con dar el golpe, aunque son conscientes de la diferencia futbolística. "Están preocupados, temen ser humillados. No toleran perder, para ellos este partido es una cuestión de honor", describió.

Comalini, de 35 años y conocido como "Pera", llegó a Jordania en octubre pasado y asegura que encontró "un paraíso". Destaca la seguridad, la hospitalidad de la gente y la calidad de vida de un país que, según explica, es uno de los más occidentales del mundo árabe.

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Fanático de Boca y docente de fútbol, trabaja formando chicos de las categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-16. En la academia entrenan no solo jordanos, sino también jóvenes palestinos, iraquíes y turcos. "Quieren seguir creciendo futbolísticamente y buscan incorporar métodos europeos y sudamericanos", explicó.

A su entender, el futbolista jordano todavía carece de la "viveza criolla" característica del jugador argentino. "Les falta esa picardía que se aprende jugando en la calle, aunque es algo que con el tiempo puede transmitirse", señaló.

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El crecimiento del fútbol local quedó reflejado en la histórica clasificación de Jordania al Mundial. Sin embargo, Comalini aclara que la liga todavía está varios escalones por debajo de las principales competencias asiáticas.

Su condición de argentino también le abrió muchas puertas. Los tatuajes de Lionel Messi y Diego Maradona que lleva en sus piernas suelen ser el disparador para que desconocidos lo inviten a comer, le hagan regalos o simplemente quieran conversar sobre fútbol. "A los argentinos nos quieren muchísimo", afirmó.

El partido se jugará a las cinco de la mañana, hora de Jordania, pero eso no impedirá que el país entero esté pendiente de la Selección. Según contó, bares, restaurantes y hoteles agotaron las reservas para seguir el encuentro y el histórico Teatro Romano de Amán será uno de los puntos de reunión de los hinchas.

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Él todavía no sabe dónde lo verá. "Me invitaron a un VIP en un hotel, pero cuando juega Argentina prefiero estar tranquilo", confesó en diálogo con Clarín.

Antes de despedirse dejó una reflexión que resume el clima que se vive en Jordania: "Para ellos enfrentar a Messi ya es un premio. Ojalá juegue un rato para que puedan verlo. Se juegan el honor, pero también están felices de compartir una cancha con el mejor del mundo".