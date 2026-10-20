Un concejal del PRO busca replicar en La Plata el plan Tormenta Negra, los operativos de saturación que impulsa el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta fue presentada por Nicolás Morzone, presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante platense, mediante un proyecto de ordenanza.

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La iniciativa propone crear el “Plan de Intervención Territorial, Seguridad y Recuperación del Espacio Público”, con alcance en todo el partido y prioridad en los barrios populares con mayores índices de criminalidad y situaciones de inseguridad.

Según publicó el medio local 0221, el proyecto plantea coordinar acciones entre el Municipio, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal y otros organismos competentes.

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En los fundamentos, Morzone sostiene que La Plata tiene más de 160 villas y asentamientos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Entre las zonas mencionadas figuran Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, San Carlos, Abasto, Melchor Romero y Tolosa.

El concejal también pone el foco en la megatoma de Los Hornos, donde recoge denuncias vecinales sobre hechos delictivos, presuntos puntos de venta de drogas y dificultades para el ingreso de ambulancias y patrulleros.

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El plan contempla relevamientos basados en estadísticas delictivas, mapas del delito y denuncias vecinales. También prevé inspecciones y acciones ante posibles irregularidades comerciales, construcciones ilegales y vehículos abandonados. Si se detectan indicios de narcotráfico, trata de personas, usurpaciones u otros delitos, deberán intervenir las autoridades judiciales y de seguridad correspondientes.

Morzone toma como referencia los operativos de Jorge Macri, que combinan despliegues policiales con controles de distintas áreas gubernamentales. Según cifras del Gobierno porteño citadas en el proyecto, durante septiembre de 2026 se desplegaron más de 1.500 efectivos y agentes de control en 15 villas y barrios de CABA. El operativo dejó 17 detenidos y 192 vehículos secuestrados.

La iniciativa también menciona experiencias de intervención territorial en Colombia, Brasil, Chile, Francia y El Salvador.

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El proyecto deberá avanzar en el Concejo Deliberante para determinar si la propuesta se convierte en ordenanza y bajo qué condiciones podría aplicarse en la capital bonaerense.