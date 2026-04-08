En el marco de distintos operativos de prevención, la Policía de La Pampa secuestró armas de fuego, trofeos de caza y elementos prohibidos en procedimientos realizados en zonas rurales de Carro Quemado, El Durazno, Victorica y Loventué. Los hechos, ocurridos durante el fin de semana del 24 de marzo, derivaron en varias infracciones por caza ilegal y, entre los involucrados, aparece el concejal de General Villegas, Dante Costamagna, de La Libertad Avanza.

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Según el parte oficial difundido por la Agencia Provincial de Noticias, uno de los procedimientos se llevó a cabo en la intersección de las rutas provinciales 13 y 14, donde se interceptó una camioneta con tres ocupantes. Allí se detectaron múltiples irregularidades: una persona sin permiso habilitante, armas transportadas en condiciones de uso inmediato y la utilización de dispositivos prohibidos como visores nocturnos. Como resultado, se secuestraron ocho armas de fuego, dos cabezas de ciervo colorado y distintos elementos vinculados a la actividad cinegética, además de documentación. También se procedió a la incineración de restos cárnicos.

En otro operativo, iniciado tras la denuncia de un administrador rural, se detectó la presencia de cazadores furtivos dentro de un coto. Tras un seguimiento, se interceptó un vehículo cuyos ocupantes admitieron haber cazado ilegalmente tres ejemplares de ciervo colorado. En ese caso, se secuestró un arma, los trofeos y el vehículo, y los involucrados fueron notificados como detenidos preventivos con intervención judicial.

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Un tercer procedimiento se desarrolló en la zona de Loventué, donde efectivos lograron interceptar otro rodado vinculado a una denuncia por caza ilegal en un predio rural. Allí se incautaron armas con miras, visores térmicos y nocturnos, equipos de comunicación, indumentaria camuflada y diversas piezas de fauna silvestre, entre ellas cabezas de ciervo colorado y antílope, además de bolsas con carne.

Consultado por el medio Distrito Interior, el concejal Dante Costamagna confirmó su participación en uno de los hechos y brindó su descargo. “Contaba con toda la documentación en regla (licencias, armas y autorización de un establecimiento rural). La situación se originó por una confusión respecto a los permisos en un campo lindero, sin existir intención de incumplir la normativa”, sostuvo.

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El edil agregó que se encuentra “a la espera de la resolución de Fauna para regularizar administrativamente el caso, abonar la multa correspondiente y recuperar sus pertenencias”, y aseguró que está “a total disposición” de las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia y continúan las actuaciones en la provincia vecina.