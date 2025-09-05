Dirigentes del ciclismo bonaerense cuestionaron al intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik (perfil), por los reconocimientos oficiales a deportistas locales sin incluir al ciclista Matías Murillo, representante de la Selección Argentina. Según publicó el medio local Furia Musical, “es un desprecio el trato hacia él”.

De acuerdo a esa publicación, Murillo, a pesar de su extenso palmarés en este 2024, no recibió “ni una felicitación oficial ni un recibimiento institucional” por parte del Municipio.

El malestar creció al trascender —también informado por Furia Musical— que el propio intendente de Rafaela, en Santa Fe, invitó al ciclista casarense a su despacho como reconocimiento a su carrera. Murillo se radicó en esa ciudad para poder continuar su desarrollo deportivo, aunque nunca dejó de competir con la bandera de Carlos Casares en cada podio.

“Murillo siempre sube al podio con orgullo bonaerense. Sin embargo, en su ciudad natal no encuentra el mismo apoyo que recibe afuera”, publicaron.

La crítica puso la lupa en el rol del área de Deportes local, al señalar que debería informar y difundir los logros del ciclista. “El deporte en nuestras políticas públicas sigue siendo relegado, cuando en realidad el deporte no le pide hombres a la patria, se los da”, remarcaron desde Furia Musical.

Pese a residir en Santa Fe, Murillo integrará la Selección Bonaerense en los Juegos JADAR la próxima semana, con el mismo compromiso que lo caracteriza.

En el cierre del reclamo, los dirigentes apelaron incluso a una frase del general Juan Domingo Perón, recordando que “el deporte y el reconocimiento a los deportistas es el único camino para lograr un pueblo sano, fuerte y unido”.

En paralelo al reclamo, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo al ciclista. “Aunque el intendente ni el área de Deportes lo tenga presente, la sociedad lo tiene en lo más alto”, comentó Pablo Barrenechea. Otro usuario, Diego Carioli, le pidió que siga adelante sin esperar nada del Municipio: “Hacelo por vos y por la gente que te sigue, que es mucha”. También hubo palabras de aliento más sentidas, como las de Jorge Gabriel Ortiz, quien escribió: “Usted tiene chapa de campeón, saque pecho que la recompensa será más grande de la que se imagina”.