El diputado provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica - Bahía Blanca) adelantó que presentará un proyecto para eliminar la obligatoriedad en la provincia de Buenos Aires de la Verificación Técnica Vehicular. El legislador informó la decisión a través de sus redes sociales.

"Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses", escribió.

En ese mensaje, De Leo cuestionó la eficacia del sistema para reducir los accidentes de tránsito. "La VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos", afirmó y agregó que la verificación no aborda de manera real la seguridad vial. Argumentó que entre las principales causas de siniestros viales no se encuentran las fallas mecánicas.

"En 2026, solo en Bahía Blanca, nos van a sacar unos $10 mil millones con la VTV", advirtió y señaló que esos recursos no se reflejaron en obras viales desde 1996. En esa línea, denunció que los fondos beneficiaron a sectores privados con aval estatal.

El legislador reclamó un cambio de enfoque y pidió políticas públicas que apunten a reducir los accidentes, con inversión en infraestructura, controles efectivos en las rutas provinciales y campañas de concientización vial.

