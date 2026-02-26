Un empleado de la Municipalidad de Hurlingham y la mujer que lo acompañaba quedaron formalmente imputados y bajo prisión preventiva, luego de que el sábado pasado fueran detenidos con 34 kilos de cocaína ocultos en el auto en el que circulaban.

La imputación fue formulada por la Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, en una audiencia de formalización de la investigación penal ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.

Los acusados - R.E.C. (50) y la mujer como M.M. (37)—, fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de coautores. A instancia de la fiscalía, para ambos, la jueza ordenó la prisión preventiva por el plazo de tres meses.

La magistrada también autorizó la realización de diversos peritajes, entre ellos, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Durante la audiencia, y al momento de ser identificados, R.E.C. manifestó desempeñarse como empleado de la Municipalidad de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, lugar de residencia de ambos acusados.

Ambos fueron descubiertos con la droga en un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en el puesto “El Naranjo”, en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. La pareja se desplazaba en un automóvil Chevrolet Onix, conducido por el empleado municipal.

Fotos: Gendarmería

Según la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, si bien de la documentación surgía que el vehículo estaba registrado a nombre del conductor, los gendarmes advirtieron un marcado nerviosismo al consultarles sobre el origen y el motivo del viaje. Los ocupantes indicaron que habían recorrido Cachi y otros destinos turísticos, aunque no llevaban equipaje acorde, lo que incrementó las sospechas.

Ante esa situación, se realizó una requisa del rodado, en la que se detectaron anomalías en el sector del torpedo (tablero o salpicadero), cuyo montaje se encontraba flojo, como si hubiera sido removido recientemente. Tras la correspondiente consulta y autorización judicial, se profundizó la inspección y se hallaron 44 paquetes de cocaína, con un peso total de 34,121 kilogramos, ocultos en ese compartimiento. De inmediato, se dispuso la detención de ambos ocupantes y el secuestro del vehículo y de sus teléfonos celulares.

Ante la imputación y el pedido de prisión preventiva, la defensa informó que ambos imputados deseaban declarar. La mujer sostuvo brevemente que era inocente y que no tenía vinculación con la droga hallada en el vehículo. El empleado municipal, por su parte, afirmó que lo habían contratado para el viaje y trató de desvincular a su acompañante. “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”, dijo R.E.C. en referencia a M.M..

Luego, la defensa se opuso a la prisión preventiva y solicitó que, al menos respecto de la mujer, se dispusiera una medida morigerada bajo la modalidad de arresto domiciliario. La auxiliar fiscal se opuso. Finalmente, la jueza hizo lugar a los argumentos del Ministerio Público Fiscal, rechazó el arresto domiciliario solicitado y confirmó la prisión preventiva para ambos imputados.