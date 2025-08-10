Un hombre de 62 años falleció este sábado a causa de un infarto sufrido dentro de un hotel alojamiento en la localidad de Del Viso, partido de Pilar. Según informaron fuentes policiales a El Diario de Pilar, la víctima se descompensó en la habitación mientras estaba acompañado por una mujer de 52 años.

De acuerdo a lo que publicó ese medio local, el hecho ocurrió cerca del mediodía en el Hotel Arrumacos, ubicado en la intersección de las calles Azcuénaga y 3 de Febrero. Personal del Comando de Patrulla Pilar, asignado a la zona 18, llegó tras recibir un llamado al 911 alertando la emergencia.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a la mujer que acompañaba al hombre, quien explicó que ingresaron juntos a la habitación 18 y que su pareja comenzó a sentirse mal. El hombre, de nacionalidad paraguaya y con domicilio en Garín (Partido de Escobar), no pudo ser reanimado.

Un médico del SAME constató el fallecimiento en el lugar. Intervino también personal de la Comisaría Pilar 4ª y la causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte” bajo la fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal.

