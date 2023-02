Dos bonaerenses murieron en una avalancha en las afueras del centro de esquí Kicking Horse Mountain Resort, ubicado a unos 300 kilómetros de Calgary, Canadá. El trágico hecho ocurrió el pasado jueves, cuando el grupo de snowboarders fue sorprendido por el desprendimiento de nieve, pero los detalles se conocieron en las últimas horas.

Según trascendió en medios locales, un grupo de seis amigos había viajado a Canadá para realizar un viaje de esquí en un recorrido en motor home. En su visita a una zona fuera de los límites -de acuerdo a la reconstrucción de Vancouver Sun- de Kicking Horse, tres jóvenes fueron sorprendidos por la avalancha cuando descendían fuera de la pista.

1/3 We are deeply saddened to learn that two people were killed in an avalanche accident in the Purcells today. The snowpack in the interior is still incredibly complex and difficult to manage. Deep persistent slab problems may exhibit no signs of instability before a large... pic.twitter.com/wiN3zzyxBu

