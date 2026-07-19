Un trágico siniestro vial se registró durante la noche del sábado sobre la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 108, entre el acceso a Salvador María y Regueira Cereales, en jurisdicción del partido de Lobos. El choque frontal dejó como saldo un hombre fallecido y cuatro personas heridas.

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Según informó el medio Noticias de Azul, por causas que son materia de investigación, una Renault Sandero Stepway y una Renault Kangoo colisionaron de frente. Como consecuencia del violento impacto, Daniel Cirimarcos, conductor de la Kangoo y vecino de Roque Pérez, murió en el lugar.

En tanto, los cuatro ocupantes de la Sandero, todos con domicilio en Merlo, sufrieron diversas lesiones y fueron trasladados al Hospital Zonal General de Lobos para recibir atención médica. De acuerdo con la información difundida, el conductor presentó un golpe en la cabeza, mientras que los demás ocupantes padecieron distintos traumatismos, uno de ellos con una fractura de cadera.

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En el operativo de emergencia trabajaron ambulancias del SAME, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lobos y Salvador María, además de efectivos de la Policía Vial, que asistieron a las víctimas y preservaron la zona para las tareas periciales.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional 205 permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban las pericias y la remoción de los vehículos involucrados. La interrupción del tránsito provocó una congestión vehicular de más de siete kilómetros.

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