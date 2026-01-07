Un intendente bonaerense rompió filas dentro del peronismo y salió a respaldar públicamente la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en un contexto de fuertes cuestionamientos por parte del Gobierno provincial y referentes del kirchnerismo.

Se trata de Gastón Granados, intendente de Ezeiza, quien celebró la operación militar norteamericana que derivó en la salida del poder de Nicolás Maduro. El posicionamiento del jefe comunal contrastó de lleno con la postura expresada por el gobernador Axel Kicillof, que había condenado el accionar de Washington.

Celebro la exitosa operación que abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela



Deseo que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino 🇻🇪 ✌️!! — Granados Gastón (@GranadosGaston) January 3, 2026

“Celebro la exitosa operación que abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela”, escribió Granados en su cuenta de X. Y agregó: “Deseo que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino”.

Las declaraciones del intendente de Ezeiza pueden leerse como un quiebre político dentro del peronismo bonaerense, que en las últimas horas se expresó mayoritariamente en rechazo a la intervención estadounidense. Desde la Gobernación, Kicillof había advertido que las acciones de EE.UU. “constituyen una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional” y que representan un riesgo para la estabilidad regional.

En esa misma línea se pronunciaron funcionarios del gabinete provincial y dirigentes del kirchnerismo duro, quienes cuestionaron con dureza el rol del gobierno de Donald Trump en el conflicto venezolano.

El posicionamiento del intendente de Ezeiza se suma así a una discusión que atraviesa a la política bonaerense, con fuertes tensiones internas sobre política exterior, alineamientos internacionales y el rol de la Argentina frente a conflictos regionales.