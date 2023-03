Luego de meses de negociaciones truncas por la revisión salarial y el bono de fin de año, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) anunció un paro nacional por tiempo indeterminado. La huelga comenzó a las 0: 00 horas de hoy y no tiene fecha de finalización.

"Paramos en todos los Acopios y Cooperativas del país, ante 3 meses y 15 reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación con dilaciones y ausencia de voluntad a nuestros justos reclamos por parte de la patronal Federación de Acopiadores y CONINAGRO", sostuvo un comunicado de URGARA.

"Solicitamos la revisión oportunamente pautada de la paritaria del sector, a fin de subsanar el grave deterioro que sufren los salarios de nuestros representados ante la continua y grave espiral inflacionaria que los ha destruido" sostuvo Pablo Palacio, el titular de la organización.

"No tienen excusas. Basta de ajustar con los trabajadores. No pedimos nada que no nos corresponda", argumentó el sindicato. Según informó el medio especializado InfoGremiales, la huelga por tiempo indeterminado llega luego de 20 días hábiles de negociación bajo conciliación obligatoria.